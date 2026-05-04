Meiyume (Group) LTD erhält EcoVadis Gold-Rating für 2026 und bestätigt damit sein Engagement für nachhaltige Schönheitspflege

EcoVadis bewertet Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Das Gold-Rating spiegelt die starke Performance von Meiyume und sein kontinuierliches Engagement für die Einbindung von Nachhaltigkeit in seine gesamte Lieferkette wider.

HONGKONG, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Meiyume (Group) LTD hat für das Jahr 2026 das EcoVadis Gold-Rating erhalten; das Unternehmen gehört damit weltweit zu den besten vier Prozent der bewerteten Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit.

Das Nachhaltigkeitsengagement eines Lieferanten wird für Marken immer wichtiger im Rahmen ihrer Bemühungen, den steigenden gesetzlichen Anforderungen und den wachsenden Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher an Transparenz und verantwortungsvolle Praktiken gerecht zu werden. In diesem Umfeld ist die Wahl der richtigen Partner entscheidend. Partner wie Meiyume spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, verantwortungsvollere, zukunftsfähige Lösungen zu ermöglichen und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsstandards in der gesamten Lieferkette zu stärken.

Eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie: der „5P"-Rahmen von Meiyume

Der Nachhaltigkeitsansatz von Meiyume orientiert sich am „5P"-Rahmen des Unternehmens: Product, Process, Places, People, and Principle (Produkt, Prozess, Orte, Menschen und Prinzipien). Die 5P gewährleisten eine umfassende Integration im gesamten Unternehmen:

Product – Förderung nachhaltiger Innovationen bei Formulierungen und Verpackungen

Process – Stärkung verantwortungsvoller Beschaffungs- und Lieferkettenpraktiken

Places – Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Umweltleistung

People – Förderung eines integrativen und unterstützenden Arbeitsplatzes

Principle – Aufrechterhaltung strenger Governance- und Compliance-Standards

Nachhaltigkeit als fortwährender Prozess

Das EcoVadis Gold-Rating ist zwar ein wichtiger Meilenstein, aber Meiyume betrachtet Nachhaltigkeit als einen fortwährenden Prozess. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, seine Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern und Kosmetik- und Körperpflegemarken bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Informationen zu Meiyume:

Meiyume bietet End-to-End-Lösungen im Beauty-Bereich – von Verpackung sowie ODM und OEM, basierend auf Nachhaltigkeit und datenbasierten Erkenntnissen. Gestützt auf seine „Beauty Intelligence Platform" und ein globales Beschaffungsnetzwerk verwirklicht Meiyume Visionen mit Flexibilität, Intelligenz und Verantwortungsbewusstsein.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968920/Meiyume_Ecovadis_Gold_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2246462/5944472/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg

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