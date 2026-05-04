Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 04.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +3,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.396,80€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -23,19 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -13,09 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,72 % 1 Monat -13,13 % 3 Monate -23,19 % 1 Jahr -14,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 04.05.2026, 10:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Acht Analysten empfehlen Kauf; Ziel ca. 2.144 €. Aktueller Kurs ca. 1.356 €. Technisch liegt der Kurs rund 20% unter der 200-Tage-Linie, Trendstärke wird debattiert. Diskussionen drehen sich um realistische Bewertungsniveaus vs. Volatilität. Neue Aufträge, z. B. Rumänien, könnten Fundamentaldaten unterstützen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,13 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. Thales notiert im Plus, mit +0,47 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,72 %. Lockheed Martin verliert -0,57 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,99 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.