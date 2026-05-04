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    DEWB: Die wichtigsten Werttreiber sind intakt

    Trotz eines zwischenzeitlichen Ausreißversuches bewegt sich die Aktie der Beteiligungsgesellschaft DEWB seit März 2025 in einer Spanne von etwa 2,50 bis 3,50 Euro. Das gedrückte Kursniveau reflektiert weiterhin die schwierigen Rahmenbedingungen im FinTech-Sektor, der nach der Boomphase bis 2021 in eine langwierige Konsolidierung übergegangen ist. Diese Entwicklung hat sowohl die operative Performance als auch die Bewertung von DEWB belastet.

    Gleichzeitig erscheint die laufende Bodenbildung zunehmend nachvollziehbar. Hintergrund ist vor allem die positive Entwicklung der wichtigsten Beteiligungen. Die börsennotierte LAIQON, an der DEWB knapp 15 Prozent hält, hat in den vergangenen zwölf Monaten ein dynamisches Wachstum verzeichnet und die operativen Verluste deutlich reduziert. Für 2026 stellt das Management weiteres Wachstum sowie einen klaren Sprung in die operative Gewinnzone in Aussicht. Eine solche Entwicklung könnte eine Neubewertung der Aktie auslösen und damit auch positive Effekte für DEWB entfalten.

    Auch die zweite Kernbeteiligung Stableton, an der DEWB etwas mehr als 12 Prozent hält, zeigt eine erfreuliche Entwicklung. Das Unternehmen ist im Bereich alternativer Investments positioniert, insbesondere bei vorbörslichen Beteiligungen an US-Technologieunternehmen, und profitiert von einer positiven Marktdynamik in diesem Segment.

    Sollten sich diese Trends fortsetzen, könnten sich mittelfristig Optionen für lukrative Exits ergeben. Das könnte auch die Grundlage für eine nachhaltige Trendwende bei der DEWB-Aktie verbessern.

    (aktien-global.de, erstellt 04.05.26, 9:58 Uhr, veröffentlicht 04.05.26, 10:05 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).




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