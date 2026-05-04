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    AKTIE IM FOKUS

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    SAP in Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien setzen Bodenbildung fort mit 2%
    • Jahresminus 2026 für SAP bei gut 28 Prozent
    • KI-Sorgen haben nach Branchensignalen nachgelassen
    AKTIE IM FOKUS - SAP in Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des schwächsten Dax-Werts des laufenden Jahres, SAP , haben am Montag ihre Bodenbildung fortgesetzt. Mit plus 2 Prozent gehören sie zu den besten Werten im steigenden Leitindex. Das Jahresminus für 2026 beträgt bei den Papieren der Walldorfer aber immer noch gut 28 Prozent. Ihre Schwäche begann bereits vor mehr als einem Jahr nach dem Rekord im Februar 2025 bei 283,50 Euro. Im April 2026 erreichten sie mit 137,54 Euro den vorläufigen Tiefpunkt.

    Wie der gesamte Softwaresektor leidet auch der Branchenprimus unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz. Die Risiken werden von den Anlegern deutlich höher gehängt als mögliche Chancen durch KI. Umso gespannter warten die Experten auf die diesjährige Entwicklerkonkurrenz Sapphire, die ab dem 11. März in verschiedenen Veranstaltungen bis zum 21. Mai geht.

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    Sie biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich KI die richtigen Schritte unternommen werden, schrieb Barclays-Analyst Sven Merkt in seinem Ausblick. Jüngst haben sie KI-Sorgen nach konstruktiven Signalen aus der Branche bereits etwas nachgelassen.

    Auch die Aktien des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek legten zum Start in die neue Woche etwas zu. Mit fast einem Drittel Minus im Jahr 2026 gehören sie aber weiter zu den schwächsten MDax-Werten ./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 62,80 auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,67 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +35,39 %/+55,70 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kurs und Bewertung: Diskussionen über KI-getriebene Effizienzgewinne und möglichen Personalabbau, der Geschäftsmodell- und Lizenzänderungen (pro Bot statt pro Arbeitsplatz) sowie Wachstumsrisiken auslösen könnte. Technisch sehen Nutzer eine intakte Abwärtsbewegung mit Konsolidierung, Gap-Test und möglichen Niveaus bei ~142/130; langfristiger Uptrend bleibt fraglich. Analystenmeinungen und fairer Wert (um 200 €) sowie makro-/geopolitische Unsicherheiten werden ebenfalls thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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