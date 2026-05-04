AKTIE IM FOKUS
SAP in Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz
- SAP-Aktien setzen Bodenbildung fort mit 2%
- Jahresminus 2026 für SAP bei gut 28 Prozent
- KI-Sorgen haben nach Branchensignalen nachgelassen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des schwächsten Dax-Werts des laufenden Jahres, SAP , haben am Montag ihre Bodenbildung fortgesetzt. Mit plus 2 Prozent gehören sie zu den besten Werten im steigenden Leitindex. Das Jahresminus für 2026 beträgt bei den Papieren der Walldorfer aber immer noch gut 28 Prozent. Ihre Schwäche begann bereits vor mehr als einem Jahr nach dem Rekord im Februar 2025 bei 283,50 Euro. Im April 2026 erreichten sie mit 137,54 Euro den vorläufigen Tiefpunkt.
Wie der gesamte Softwaresektor leidet auch der Branchenprimus unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz. Die Risiken werden von den Anlegern deutlich höher gehängt als mögliche Chancen durch KI. Umso gespannter warten die Experten auf die diesjährige Entwicklerkonkurrenz Sapphire, die ab dem 11. März in verschiedenen Veranstaltungen bis zum 21. Mai geht.
Sie biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich KI die richtigen Schritte unternommen werden, schrieb Barclays-Analyst Sven Merkt in seinem Ausblick. Jüngst haben sie KI-Sorgen nach konstruktiven Signalen aus der Branche bereits etwas nachgelassen.
Auch die Aktien des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek legten zum Start in die neue Woche etwas zu. Mit fast einem Drittel Minus im Jahr 2026 gehören sie aber weiter zu den schwächsten MDax-Werten ./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 62,80 auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,67 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +35,39 %/+55,70 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
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Wahnsinn was hier so geschrieben wird. Der eine denkt marketmaker sind shorties, der andere wirft ein KGV von 25 in den Raum, da müsste die Aktie bei 200 stehen und dass der nachbörsliche USA Kurs bei den jetzt neuen Handelszeiten auf Gettex und LS zumindest bis 23 Uhr bereits eingepreist ist, wirkt auch überraschend.
Wichtige Kennzahlen des Q1 2026 im Überblick:
Cloud-Erlöse: Anstieg um 19 % (währungsbereinigt +27 %).
Cloud ERP Suite: Besonders starkes Plus von 23 % (währungsbereinigt +30 %).
Gesamtumsatz: Zuwachs um 6 % (währungsbereinigt +12 %).
Operatives Ergebnis (Non-IFRS): Steigerung um 17 % (währungsbereinigt +24 %).
Current Cloud Backlog: Liegt nun bei 21,9 Mrd. € (+20 % zum Vorjahr).
PR Newswire
PR Newswire
Zusammenfassung und Ausblick:
KI-Integration: SAP gab an, dass die Ergebnisse durch eine starke Nachfrage nach Business AI gestützt wurden.
Einmaleffekte: Der Cashflow wurde durch eine Zahlung von 408 Mio. € im Rahmen eines Rechtsstreits mit Teradata belastet.
Aktienrückkauf: Das im Januar angekündigte Programm über 10 Mrd. € läuft; die erste Tranche (ca. 2,6 Mrd. €) wurde am 1. April abgeschlossen.
Jahresprognose 2026: SAP bestätigte das Ziel, die Cloud-Erlöse auf 25,8 bis 26,2 Mrd. € zu steigern.
Eigentlich eine recht "klare" Situation, weil es im Grunde nur 2 Szenarien gibt: