Siemens Healthineers am Jahrestief: (Turbo)-Calls für Kurserholung

Da der US-Konkurrent GE Healthcare die Umsatzerwartungen sogar übertroffen habe und bereits zahlreiche Risiken im Aktienkurs eingepreist seien, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 61,30 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Healthineers-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 38 Euro erholen, wo sie zuletzt am Ende April 2026 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) geht es bereits seit dem Jahresbeginn 2025 in Etappen nach unten. Notierte die Aktie noch im Februar 2025 im Bereich von 60 Euro, so verzeichnete sie am 30.4.26 bei 33,24 Euro einen langjährigen Tiefstand. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 35,10 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000FE3F3Q7, wurde beim Aktienkurs von 35,10 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 38 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,39 Euro (+63 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,942 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,942 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DU9MD74, wurde beim Aktienkurs von 35,10 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 38 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,60 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,916 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,916 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM9U8N7, wurde beim Aktienkurs von 35,10 Euro mit 0,40 – 0,44 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 38 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,71 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.