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RWE Aktie handelt heute Ex-Dividende - 04.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die RWE Aktie bisher Verluste von -2,72 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.
RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.
Wie hat sich die RWE-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RWE Aktie. Mit einer Performance von -2,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Aber keine Panik, der Grund ist der heutige Dividendenabschlag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Obwohl die RWE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,97 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um +1,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,38 % gewonnen.
RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,03 %
|1 Monat
|+2,85 %
|3 Monate
|+10,97 %
|1 Jahr
|+82,50 %
Stand: 04.05.2026, 10:13 Uhr
Informationen zur RWE Aktie
Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,69 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Enel notiert im Minus, mit -2,28 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -1,13 %. E.ON verliert -1,43 %
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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.