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    Trump, Iran, Ölpreis-Manipulation: Endspiel um Hormus beginnt!

    Das soll Stärke signalisieren, gleichzeitig den Ölpreis drücken - ist aber jenseits jeder Realität. Dennoch hat jetzt das Endspiel um Hormus begonnen

    Jetzt ist es so weit: das Endspiel zwischen Trump und dem Iran um die Strasse von Hormus beginnt! Der US-Präsident hat mit einem Tweet den falschen Eindruck erweckt, wonach US-Schiffe ab heute als militärisch Eskorte durch die Straße von Hormus fungieren würden. Das soll Stärke signalisieren, gleichzeitig den Ölpreis drücken - ist aber jenseits jeder Realität. Dennoch hat jetzt das Endspiel um Hormus begonnen, denn Trump hat keine andere Chance, als zu versuchen, die Strasse von Hormus militärisch zu befreien. Denn die Weltwirtschaft hat ein immer größeres Problem: jeder Tag, der vergeht, ohne dass Hormus geöffnet ist, verschlimmert die Versorgungslage - und bald sind die angezapften Reserven erschöpft. Das trifft vor allem Länder wie Japan - nun ist klar, dass die Bank of Japan am Freitag sowohl den Yen gestützt als auch den Ölpreis durch Future-Verkäufe nach unten gedrückt hatte..

    Hinweis aus Video:

    So traden Sie Trump!
    https://www.renditemanufaktur.net/LM/Trump-Drehbuch/willkommen-fmy
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    Das Video "Trump, Iran, Ölpreis-Manipulation: Endspiel um Hormus beginnt!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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