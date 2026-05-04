Eurozone
Industriestimmung verbessert sich trotz hoher Ölpreise erneut
Für Sie zusammengefasst
- Stimmung in Eurozone-Industrie verbesserte sich
- PMI stieg laut S&P Global um 0,6 Punkte auf 52,2
- Index über 50 Punkte deutet auf Anziehen der Aktivität
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im April trotz des Ölpreisschocks infolge des Iran-Kriegs den vierten Monat in Folge verbessert. Der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager stieg um 0,6 Punkte auf 52,2 Punkte, wie S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit wie von Analysten im Schnitt erwartet bestätigt.
Der Stimmungsindikator kletterte damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität hin./la/jsl/mis
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