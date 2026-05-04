BARCLAYS stuft BASF SE auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Katie Richards sieht in einer am Montag vorliegenden Studie vorerst nur begrenztes Kurspotenzial in den Aktien des Chemiekonzerns. Es sei wahrscheinlicher, dass sie auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, da die Anleger auf neue Indizien warteten. Das Fehlen messbarer Prognosen lasse großen Spielraum, was die Erwartungen für das zweite Quartal betrifft./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 22:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 54,08EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Katie Richards

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

