BARCLAYS stuft BASF SE auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Katie Richards sieht in einer am Montag vorliegenden Studie vorerst nur begrenztes Kurspotenzial in den Aktien des Chemiekonzerns. Es sei wahrscheinlicher, dass sie auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, da die Anleger auf neue Indizien warteten. Das Fehlen messbarer Prognosen lasse großen Spielraum, was die Erwartungen für das zweite Quartal betrifft./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 54,08EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Katie Richards
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Katie Richards
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte