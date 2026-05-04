Verve Group Registered (A) - Aktie gewinnt kräftig - 04.05.2026

Mit einer Performance von +12,74 % konnte die Verve Group Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verve Group Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,6900€, mit einem Plus von +12,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Verve Group Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,81 %.

Allein seit letzter Woche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +9,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Verve Group Registered (A) auf -14,27 %.

Während Verve Group Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,71 %. Damit gehört Verve Group Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Verve Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,35 % 1 Monat +13,94 % 3 Monate +15,81 % 1 Jahr -56,69 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Stand: 04.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 319,79 Mio.EUR € wert.

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Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.