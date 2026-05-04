LVMH im Sinkflug: Luxusriese halbiert Börsenwert binnen drei Jahren

Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 30. April 2026 liegt bei 452,40 Euro und damit auf einem neuen Tiefpunkt der vergangenen Jahre. Gegenüber dem Drei-Jahres-Hoch bei 883,00 Euro hat die LVMH-Aktie damit rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Der Kurs notiert faktisch am unteren Ende der Drei-Jahres-Spanne, da das jüngste Niveau das bisherige Tief bei 496,05 Euro klar unterschritten hat. Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie damit in einer ausgeprägten Schwächephase, in der Käufer bislang kaum in der Lage sind, nachhaltige Gegenbewegungen zu etablieren.

Die LVMH-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine klare Trendwende vollzogen. Ausgehend von einem Hoch bei 883,00 Euro Anfang Mai 2023 setzte nach einer Phase seitwärts gerichteter Konsolidierung ein zunehmend dominanter Abwärtstrend ein. Zunächst verlief die Korrektur moderat, mit mehreren Erholungsphasen im Bereich 800 bis 750 Euro im zweiten Halbjahr 2023. Ab 2024 beschleunigte sich der Druck nach unten, die Kurse rutschten schrittweise aus der 800er-Zone in den Bereich um 700 und später 600 Euro. Spätestens im Frühjahr 2025 kippte das Bild deutlich: Die Aktie fiel unter die Marke von 500 Euro und markierte im April 2025 bei 496,05 Euro ein neues Mehrjahrestief. Diese Schwäche setzte sich bis ins Frühjahr 2026 fort, sodass sich aus charttechnischer Sicht ein übergeordneter, intakter Abwärtstrend über den gesamten Betrachtungszeitraum etabliert hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Deutlich unterschrittener Trendindikator

Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass die LVMH-Aktie seit Mitte 2025 überwiegend in einer breiten Spanne zwischen etwa 450 und 650 Euro gehandelt wurde, mit einem Schwerpunkt im Bereich um 520 bis 560 Euro. Daraus lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise im Bereich um 520 Euro verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 452,40 Euro notiert die Aktie damit rund 13 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derart klarer Abstand unterhalb der 200-Tage-Linie bestätigt den bestehenden Abwärtstrend und signalisiert, dass der Markt derzeit keinen nachhaltigen Stimmungsumschwung zugunsten der Käufer einpreist. Solange der Kurs diese Linie nicht zurückerobert, bleibt das technische Bild belastet.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite rückt vor allem die Zone um 450 Euro in den Fokus. Der aktuelle Schlusskurs bei 452,40 Euro liegt unmittelbar darüber, und bereits im Juni und Juli 2025 wurde der Bereich 450 bis 455 Euro mehrfach angelaufen. Diese Zone stellt damit eine zentrale kurzfristige Unterstützung dar. Gelingt hier keine Stabilisierung, wäre der Chart nach unten offen. Eine erste potenzielle Erholungszone liegt im Bereich 480 bis 500 Euro, wo die Aktie im Frühjahr 2025 und erneut im März/April 2026 wiederholt gedreht hat. Auf der Oberseite verläuft ein wichtiger Widerstand im Bereich 520 bis 540 Euro. Dort trafen frühere Erholungen im Herbst 2025 und Anfang 2026 auf Verkaufsdruck, zudem liegt in dieser Region die geschätzte 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre das erste Signal für eine mögliche Trendentschärfung. Darüber hinaus bildet der Bereich um 600 bis 620 Euro eine weitere markante Widerstandszone, in der die Aktie im Spätherbst 2025 längere Zeit seitwärts tendierte.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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