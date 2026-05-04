Xiaomi: SU7 rasiert den Markt – Anleger steigen ein

Auslöser der Rallye waren die April-Daten der noch jungen EV-Sparte. Xiaomi lieferte im vergangenen Monat mehr als 30.000 Fahrzeuge aus und steigerte den Absatz damit um etwa 50 Prozent gegenüber dem Vormonat. Es ist das bislang stärkste Wachstum im laufenden Jahr. Insgesamt summieren sich die Auslieferungen in den ersten vier Monaten 2026 auf rund 109.000 Einheiten, was einem Anstieg von 11 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Die Aktie von Xiaomi hat zu Wochenbeginn kräftig zugelegt und damit deutlich auf neue Zahlen aus dem Elektroautogeschäft reagiert. Im frühen Handel in Hongkong sprang der Kurs zeitweise um bis zu 11 Prozent nach oben, bevor sich die Gewinne im Tagesverlauf etwas abschwächten. Zum Handelsschluss stand jedoch immer noch ein Plus von 6,75 Prozent, womit das Papier zu den stärksten Titeln am Markt zählte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Getrieben wurde die Dynamik vor allem durch die neue Generation der Limousine SU7, die Ende März eingeführt wurde und im April erstmals einen vollen Liefermonat verzeichnete. Unternehmensgründer und CEO Lei Jun verwies darauf, dass die Nachfrage weiterhin hoch sei. Die Bestellungen für das Modell hätten bereits die Marke von 70.000 überschritten. Um die Produktion effizienter zu gestalten und die Auslieferungen zu beschleunigen, will Xiaomi bestimmte Konfigurationen schrittweise auslaufen lassen. Gleichzeitig setzt der Konzern auf zeitlich begrenzte Anreize wie vergünstigte Finanzierungen und Ausstattungspakete, um die Bestelldynamik aufrechtzuerhalten.

Trotz der starken Entwicklung im Autogeschäft bleibt das Gesamtbild gemischt. Analysten erwarten für das erste Quartal einen rückläufigen Umsatz und verweisen insbesondere auf die Schwäche im Kerngeschäft mit Smartphones. Steigende Kosten für Speicherkomponenten belasten die Margen zusätzlich, während der Konzern gleichzeitig hohe Investitionen in den Ausbau seiner Fahrzeugproduktion stemmen muss. Auch Subventionen im EV-Bereich könnten die kurzfristige Profitabilität dämpfen.

Damit entsteht ein Spannungsfeld, das auch an der Börse sichtbar wird: Während Xiaomi im Bereich Elektromobilität deutlich an Tempo gewinnt und mit seinen Verkaufszahlen überzeugt, bleiben die finanziellen Perspektiven kurzfristig unter Druck. Der Kursanstieg signalisiert jedoch, dass Investoren derzeit vor allem auf das Wachstumspotenzial im EV-Geschäft setzen – und bereit sind, die Schwächen im übrigen Geschäft vorerst auszublenden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



