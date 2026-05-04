Warburg Research senkt Ziel für MTU auf 319 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 286,7 auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,29 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 396,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 319,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von +11,54 %/+62,59 % bedeutet.