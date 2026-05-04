ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für MTU auf 319 Euro - 'Hold'
- Warburg senkt MTU Kursziel von 380 auf 319 Euro
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielsenkung
- Cohrs nennt solide Q1 Zahlen, erhöhtes Risiko
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 380 auf 319 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Christian Cohrs erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie solide Zahlen zum ersten Quartal, aber auch die erhöhten geopolitischen Risiken. Der Triebwerkbauer sei den Risiken einer langwierigen Nahost-Krise und der Treibstoffsituation ausgesetzt, auch wenn dies kurzfristig noch keine großen Spuren hinterlasse. Der Experte legt die Bewertungsskala vor diesem Hintergrund niedriger an./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 286,7 auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,29 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 396,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 319,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von +11,54 %/+62,59 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 319 Euro
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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Hallo BlackZock....Wette steht, dass du MTU nicht mehr zu 255 oder darunter "schießen" kannst!
na gut.
Um die 300 € aber ein guter Einstieg.