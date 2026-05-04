KI-Euphorie katapultiert Asien zurück auf Rekordkurs

Vor allem Technologiewerte in Südkorea und Taiwan legten kräftig zu. Die Leitindizes beider Märkte sprangen jeweils um mehr als 4 Prozent. Rückenwind kam aus den USA, wo der S&P 500 seine Gewinnserie fortsetzte und starke Quartalszahlen großer Tech-Konzerne überzeugten.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Getrieben von einer neuen Welle der KI-Euphorie kletterte der MSCI Asia Pacific Index laut Bloomberg um bis zu 2,3 Prozent und erreichte erneut ein Allzeithoch. Damit sind die Verluste infolge des Iran-Konflikts nahezu vollständig aufgeholt.

Chip-Giganten im Zentrum des Booms

Im Fokus stehen die Schlüsselakteure der KI-Industrie. TSMC, Samsung Electronics und SK Hynix profitieren besonders stark.

Die Aktie von SK Hynix schoss um fast 13 Prozent nach oben, während TSMC um 6,6 Prozent zulegte. Samsung gewann mehr als 5 Prozent. Anleger setzen darauf, dass der Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur die Nachfrage nach Chips weiter antreibt.

"Märkte wie Südkorea entwickeln sich derzeit aufgrund dieses KI-getriebenen Handels oder Hypes gut", sagte Dilin Wu von Pepperstone im Gespräch mit Bloomberg. Sie ergänzte: "Ich wäre gegenüber dem asiatischen Markt insgesamt vorsichtig optimistisch", verwies jedoch auf geopolitische Risiken und hohe Ölpreise als mögliche Belastungsfaktoren.

Südkorea glänzt mit Rekordrallye

Auch laut CNBC erreichten südkoreanische Aktien neue Höchststände. Der Kospi stieg um 5,12 Prozent auf 6.936,99 Punkte. Bereits im April hatte der Markt die stärkste Monatsperformance seit 28 Jahren erzielt.

Die Rallye fällt in eine Phase geopolitischer Entspannung. Nach einem Waffenstillstand zwischen den USA und Iran beruhigten sich die Märkte spürbar. Gleichzeitig sorgt ein neues US-Vorhaben für Aufmerksamkeit.

"Project Freedom" sorgt für Bewegung

US-Präsident Donald Trump kündigte an, gestrandete Handelsschiffe im Persischen Golf zu eskortieren. Die Mission mit dem Namen "Project Freedom" soll zivile Schiffe sicher durch die Straße von Hormus führen.

Das US-Zentralkommando erklärte: "Die militärische Unterstützung der USA für das Projekt 'Freedom' umfasst Lenkwaffenzerstörer, über 100 land- und seegestützte Flugzeuge, multidomänenfähige unbemannte Plattformen sowie 15.000 Soldaten."

Ölpreise bleiben volatil

Die Ankündigung ließ die Ölpreise schwanken. US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg zeitweise um 0,98 Prozent auf 102,92 US-Dollar je Barrel. Brent-Öl legte um 1,07 Prozent auf 109,31 US-Dollar zu.

KI bleibt dominierendes Thema

Die Märkte zeigen sich widerstandsfähig. Trotz geopolitischer Unsicherheiten rückt die KI-Story wieder in den Mittelpunkt. Anleger setzen darauf, dass Asien als Zentrum der Chipproduktion langfristig profitiert.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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