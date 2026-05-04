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    SEVEN PRINCIPLES: Betriebsergebnis 2025 deutlich gesteigert!

    Trotz herausfordernder Märkte bleibt die SEVEN PRINCIPLES AG auf Erfolgskurs: 2025 steigert der IT-Dienstleister sein EBIT deutlich und stärkt zugleich seine Eigenkapitalbasis.

    SEVEN PRINCIPLES: Betriebsergebnis 2025 deutlich gesteigert!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SEVEN PRINCIPLES AG schloss das Geschäftsjahr 2025 erneut profitabel ab.
    • Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde trotz schwieriger Rahmenbedingungen um ca. 14 % auf rund 1,8 Mio. EUR gesteigert (2024: 1,6 Mio. EUR).
    • Der Konzernumsatz sank auf rund 59,6 Mio. EUR (2024: 66,2 Mio. EUR).
    • Das EBITDA betrug rund 2,4 Mio. EUR (2024: 2,3 Mio. EUR); das Konzernergebnis lag bei rund 1,3 Mio. EUR (2024: 1,4 Mio. EUR).
    • Die Eigenkapitalquote wurde um rund 6 Prozentpunkte auf etwa 39 % erhöht.
    • Der Jahresabschluss 2025 steht zum Download unter www.7p-group.com (Investor Relations); Pressekontakt: Helgrid Jenne, Tel. 0221-92007-0, ir@7p-group.com.

    Der Kurs von SEVEN PRINCIPLES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im Plus.


    SEVEN PRINCIPLES

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    ISIN:DE000A2AAA75WKN:A2AAA7
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