SEVEN PRINCIPLES: Betriebsergebnis 2025 deutlich gesteigert!
Trotz herausfordernder Märkte bleibt die SEVEN PRINCIPLES AG auf Erfolgskurs: 2025 steigert der IT-Dienstleister sein EBIT deutlich und stärkt zugleich seine Eigenkapitalbasis.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SEVEN PRINCIPLES AG schloss das Geschäftsjahr 2025 erneut profitabel ab.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde trotz schwieriger Rahmenbedingungen um ca. 14 % auf rund 1,8 Mio. EUR gesteigert (2024: 1,6 Mio. EUR).
- Der Konzernumsatz sank auf rund 59,6 Mio. EUR (2024: 66,2 Mio. EUR).
- Das EBITDA betrug rund 2,4 Mio. EUR (2024: 2,3 Mio. EUR); das Konzernergebnis lag bei rund 1,3 Mio. EUR (2024: 1,4 Mio. EUR).
- Die Eigenkapitalquote wurde um rund 6 Prozentpunkte auf etwa 39 % erhöht.
- Der Jahresabschluss 2025 steht zum Download unter www.7p-group.com (Investor Relations); Pressekontakt: Helgrid Jenne, Tel. 0221-92007-0, ir@7p-group.com.
Der Kurs von SEVEN PRINCIPLES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im
Plus.
0,00 %
0,00 %
-0,98 %
-4,72 %
+1,41 %
-43,58 %
-36,08 %
-17,24 %
-50,44 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte