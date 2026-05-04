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    DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / Mehr ...

    Für Sie zusammengefasst
    • DEG und Munich Re vertiefen Kooperation für Impact
    • Garantievolumen bis zu 400 Millionen USD mobilisiert
    • Partielle Absicherung von DEG-Darlehen durch Munich Re
    OTS - DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / Mehr ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Mehr privates Kapital für Impact-Investitionen: DEG und Munich Re vertiefen Kooperation / Rahmenvereinbarung mit Volumen von bis zu 400 Mio. USD
    Köln (ots) - Damit Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern nachhaltig gelingen, braucht es privates Kapital. Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH und der Versicherer Munich Re bauen dazu ihre Kooperation aus: Mit der partiellen Absicherung von Darlehensrisiken durch das Munich Re-Tochterunternehmen Great Lakes Insurance SE (GLISE) kann die DEG mehr Finanzierungen für Investitionen der Privatwirtschaft ermöglichen und bereitstellen. Investitionen, die zu nachhaltigem Wachstum beitragen, Arbeitsplätze und Perspektiven für die Menschen vor Ort schaffen. Im Jahr 2025 sagte die KfW-Tochtergesellschaft DEG ein Gesamtgeschäftsvolumen von 2,9 Mrd. EUR zu, davon 2,4 Mrd. EUR aus eigenen Mitteln.

    - Partielle Absicherung neuer Darlehen durch Garantien

    Das jetzt mit Munich Re vereinbarte Garantievolumen beläuft sich auf bis zu 400 Millionen USD und soll innerhalb von drei Jahren aufgebaut werden. Mit diesen zusätzlich mobilisierten privaten Mitteln in Form von Risikounterbeteiligungen können langfristige DEG-Darlehen mitabgesichert werden, die etwa Banken und Finanzdienstleistern, produzierenden Unternehmen oder für Infrastrukturvorhaben in aufstrebenden Märkten bereitgestellt werden, um dort wirksam zur Entwicklung beizutragen.

    An einem Austausch anlässlich der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung in München nahmen die für Europa und Lateinamerika zuständige Munich Re-Vorständin Clarisse Kopff sowie Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW, teil. Die DEG war durch die Geschäftsführer Monika Beck und Roland Siller (CEO) vertreten. Unter den Teilnehmern war auch Thomas Klein, Geschäftsführer der DEG-Tochter DEG Impact, die die weitere operative Betreuung der Kooperation übernimmt. Der auf Impact-Investitionen spezialisierte Anlageberater für professionelle Investoren hat bereits maßgeblich zu deren Ausgestaltung beigetragen.

    - Erweiterte Risikokapazität ermöglicht mehr DEG-Neuzusagen

    "Wir freuen uns sehr, die Kooperation der DEG mit Munich Re weiter zu vertiefen. Als Teil der KfW Bankengruppe und erfahrener Partner der Privatwirtschaft setzen wir uns seit Jahrzehnten erfolgreich für impactstarke Investitionen in aufstrebenden Märkten ein. Für die kommenden Jahre planen wir einen deutlichen Ausbau unseres Fördergeschäfts. Die Zusammenarbeit mit gewichtigen international aktiven Akteuren spielt dabei eine zentrale Rolle", kommentierte DEG-CEO Roland Siller anlässlich der Unterzeichnung.

    "Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DEG zeigt, wie gezieltes Risikomanagement privates Kapital für nachhaltige Entwicklung mobilisieren kann. Als internationaler Versicherer sehen wir uns in der Verantwortung, Lösungen zu schaffen, die Investitionen in Wachstumsmärkte ermöglichen und positive gesellschaftliche Auswirkungen erzielen. Die erweiterte Partnerschaft mit der DEG trägt diesem Anspruch Rechnung", so Dr. Ansgar West, Global Head of Direct Credit, Financial Risks Division, Munich Re.

    Zusätzliches Kapital von Investoren zu mobilisieren, ist Teil der Fördertätigkeit der DEG, die private Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert und begleitet. Dadurch können größere Finanzierungen sowie Investitionen in risikoreichen Kontexten ermöglicht und Entwicklungswirkungen skaliert werden. Dazu arbeitet die DEG mit privaten und öffentlichen Akteuren zusammen, darunter die europäischen bilateralen Entwicklungsfinanzierer (EDFI), die IFC der Weltbankgruppe und international tätige Finanzdienstleister. Bis 2030 plant die DEG, ihr jährliches Neugeschäft aus eigenen Mitteln deutlich auszubauen und auch mehr Mittel weiterer Investoren für mehr Impact zu mobilisieren.

    Pressekontakt:

    Anja Strautz
    Stellv. Pressesprecherin

    DEG - Deutsche Investitions- und
    Entwicklungsgesellschaft
    Kommunikation
    Kämmergasse 22
    50676 Köln

    Tel.: +49 221 4986 1474
    Fax: +49 221 4986 1843
    mailto:presse@deginvest.de

    http://www.deginvest.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6267796 OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft






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