Gespräche liegen auf Eis
Stahlpoker gescheitert: Warum Thyssenkrupp den Jindal-Deal nicht mehr will
Der Essener Stahlriese bricht die Verkaufsgespräche mit Jindal ab. Das Management spricht von einer strategischen Chance. Analysten sehen das anders. Was hinter dem Scheitern wirklich steckt.
- Verhandlungen mit Jindal auf Eis, Steel offen
- Management sieht bessere Marktlage und Chancen
- DZ Bank: Konditionen unattraktiv, fairer Wert 11€
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Der geplante Teilverkauf von thyssenkrupp Steel Europe stockt. Der Essener Industriekonzern und der indische Stahlkonzern Jindal International Steel haben ihre seit September 2025 laufenden Verhandlungen über einen möglichen Einstieg bei der Stahlsparte vorerst auf Eis gelegt. Damit bleibt die Zukunft der defizitären und seit Jahren belastenden Stahlsparte erneut offen.
Thyssenkrupp begründete den Schritt mit einem veränderten Marktumfeld: Die Rahmenbedingungen für europäischen Stahl hätten sich zuletzt spürbar verbessert, die Restrukturierung mache Fortschritte, und die Sparte biete nun eigenständiges Wertsteigerungspotenzial. Die Verselbstständigung von Steel Europe bleibe gleichwohl das erklärte Ziel des Unternehmens.
Die Thyssen-Aktie legte am Montag zum Xetra-Start rund 2 Prozent zu und notiert am Vormittag bei rund 10,30 Euro.
Die DZ Bank ordnet die Meldung als ambivalent ein. Zwar sei die Kommunikation von thyssenkrupp nachvollziehbar, wirke aber "kommunikativ geglättet", wie Analyst Dirk Schlamp schreibt. Tatsächlich hatten Medienberichte im Vorfeld bereits auf erhebliche Hürden im Verhandlungsprozess hingewiesen – insbesondere bei Pensionsverpflichtungen, dem künftigen Investitionsbedarf und den Energiekosten.
Die DZ Bank geht davon aus, dass die Gespräche vor allem deshalb scheiterten, weil die von Jindal angebotenen Konditionen aus Sicht der Essener schlicht nicht attraktiv genug waren. Dass der Konzern Stahl plötzlich wieder als langfristiges Kerngeschäft entdeckt habe, sei wenig wahrscheinlich. Für Konsensschätzungen und operative Prognosen erwartet die Bank kurzfristig keine Anpassungen.
Trotz der positiven Rahmung durch das Management bewertet die DZ Bank den Ausgang als Rückschlag für den laufenden Konzernumbau. Die Aktie, die zuletzt bei knapp über zehn Euro notierte, bleibt auf Halten eingestuft. Der faire Wert liegt laut Bank bei elf Euro. Das bedeutet auf aktuellem Niveau wenig Luft nach oben, aber auch kein unmittelbarer Druck nach unten.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion