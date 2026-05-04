RBC stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorherstellers gehe im Laufe des Jahres von einer ungebrochenen Stärke des Geschäfts mit Server-Prozessoren aus, schrieb Srini Pajjuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten gibt sich der Experte zuversichtlich, er bleibt aber wegen der Bewertung bei seinem neutralen Votum./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 01:56 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,81 % und einem Kurs von 85,21EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 $ , was einem Rückgang von -19,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer