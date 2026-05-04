ROUNDUP
Abschreibungen drücken Douglas tief in Verlustzone - Aktie fällt
- Kunden stärker preisbewusst belasten Douglas zuletzt
- Hohe Abschreibungen führen zu großem Nettoverlust
- Management dämpft Ausblick 2025/26 und Aktie fällt
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ein gesteigertes Preisbewusstsein der Kunden hat die Parfümeriekette Douglas im zweiten Geschäftsquartal belastet. Für das Geschäftsjahr 2025/26 zeigte sich das Management nun pessimistischer. Bei den Anlegern kam das gar nicht gut an.
Für die Aktie ging es am Montag zuletzt um rund fünf Prozent abwärts. Die Papiere notierten damit am unteren Ende im Kleinwerteindex SDax . Seit Jahresbeginn hat die Aktie über ein Fünftel an Wert eingebüßt.
Für Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies sind die vorläufigen Quartalszahlen hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, wobei erhebliche Wertminderungen zum hohen Nettoverlust geführt hätten. Zudem habe die Parfümeriekette ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angesichts einer schwachen Konsumentenstimmung im Euroraum reduziert. Der Experte senkte seine Prognosen für das Brutto- und Nettoergebnis. Auch Adam Cochrane von Deutsche Bank Research verwies auf die hohe Wertminderung und die vorsichtigeren Aussagen zum Umsatz im Geschäftsjahr.
Der Nettoverlust für die drei Monate per Ende März dürfte sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, teilte das Unternehmen bereits am Donnerstagabend vor dem langen Wochenende in Düsseldorf mit. Analysten haben Douglas zufolge bislang ein Minus von lediglich neun Millionen Euro auf dem Zettel.
Verantwortlich für den Verlust sind Abschreibungen auf französische Geschäftsaktivitäten, den Onlineshop Parfumdreams sowie die Luxus-Tochter Niche Beauty im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dazu kämen weitere Wertberichtigungen mit einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
Vor allem in Europa zeigten sich die Verbraucher vorsichtig. Im zweiten Quartal hätten sich die Wachstumsraten in den reifen europäischen Märkten verlangsamt, so Douglas. Zugleich legten die Konsumenten einen stärkeren Fokus auf Preis und Aktionen. Der Umsatz stieg vorläufigen Zahlen zufolge um 1,1 Prozent auf 949,7 Millionen Euro. Dagegen sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 5,1 Prozent auf 116,1 Millionen Euro, was einer Marge von 12,2 Prozent entspricht, nach 13,0 Prozent im Vorjahreszeitraum.
Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 wird der Umsatz nun am unteren Ende der Spanne von 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro erwartet. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) sieht das Unternehmen nun bei rund 16,0 Prozent. Zuvor hatte das Management rund 16,5 Prozent in Aussicht gestellt.
"Der Markt, in dem wir aktiv sind, hat sich fundamental verändert und stabilisiert sich nun auf einem neuen Niveau", sagte Konzernchef Sander van der Laan laut Mitteilung. Zugleich leidet das Konsumklima weiterhin unter der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit. "In diesem Umfeld liegt unser Fokus kurz- und mittelfristig klar auf unserem Omnichannel-Modell, auf Differenzierung, und auf profitablem Wachstum."
Douglas will daher seine Strategie "nachschärfen" und die Umsetzung der dazugehörigen Initiativen beschleunigen. "Diese Maßnahmen sind keine kurzfristigen Reaktionen auf das Umfeld, sondern bewusste Investitionen in unser Geschäftsmodell, mit dem wir nachhaltig profitabel wachsen werden", so van der Laan. Zudem achte das Unternehmen auf strikte Kostendisziplin.
Douglas will die ausführlichen Zahlen zum zweiten Quartal am 12. Mai vorlegen./nas/err/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie
Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 18.202 auf Ariva Indikation (04. Mai 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -8,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+67,54 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Douglas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DOUGLAS Group steigert Umsatz im zweiten Quartal und aktualisiert Guidance für bereinigtes EBITDA für Gesamtjahr
- Markt: Premium-Beauty-Markt mit verlangsamtem Wachstum in reifen Märkten, verändertem Einkaufsverhalten und stärkerem Fokus auf Preis und Aktionen
- Höherer Umsatz bei niedrigerer Marge in Q2: Umsatz steigt auf Basis vorläufiger Zahlen um 1,1% auf 947,7 Millionen Euro, bereinigtes EBITDA sinkt um 5,1% (ber. EBITDA-Marge: 12,2%)
- Nettoergebnis in Q2 von Wertminderungen bei NOCIBÉ und PD/NB beeinflusst
- DOUGLAS Group aktualisiert Guidance für Gesamtjahr und erwartet:
- Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65-4,80 Milliarden Euro
- Bereinigtes EBITDA von rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%)
- Verschuldungsgrad am oberen Ende der Spanne von 2,5x bis 3,0x zum 30.09.2026
Der Nettoverlust im zweiten Quartal beläuft sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Dies resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill der französischen Geschäftsaktivitäten von NOCIBÉ sowie von Parfumdreams/Niche Beauty und aus weiteren Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
Nuxe Sunscreen 21,90 € 16.42 € 25 ml 65,68 € / 100 ml TTC
Bei Webseiten gibt es auch keine Markteintrittsbarrieren, jeder kann anfangen x und y im Onlineraum zu verkaufen.
Es stimmt, dass Douglas bereits seit dem Jahr 2000 mit dem Start des ersten eigenen Onlineshops in Deutschland begonnen hat.
Leider war das nur ein First Step“, der zu der Zeit nicht nachhaltig und in der notwendigen Intensität betrieben wurde. Daher war der „Online – Handel“ auch nicht so zielführend, wie er hätte sein können. Das ist kein Geheimnis und wurde im Nachhinein auch so bewertet.
Eine verstärkte, strategische Fokussierung auf das E-Commerce-Geschäft ("Digital First" Strategie) ist insbesondere erst ab 2018/2019 und begünstigt durch die Coronapandemie ab 2020, stark forciert worden.
Das Filialnetz wurde mit dieser Entwicklung folgerichtig umstrukturiert.
Unter dem Strategieprogramm „Forwardbeauty- DigitalFirst“ (bzw. später „Let it Bloom – DOUGLAS 2026“) verschmolz Douglas dann sinnvoller Weise Online-Shops, Marktplatz und Filialen zu einer integrierten Omnichannel-Plattform.
Douglas und "der große Plan":
In Anbetracht der Tatsache, dass es in der Tat auch immer teurer wird, Verkaufsraum zu unterhalten und die Logistik optimal auszurichten, stehen Handelsunternehmen unter einem gewissen Druck.
Für Douglas sehe ich weder die Notwendigkeit, noch die Möglichkeit, sich dem Online – Handel zu entziehen – im Gegenteil – wie auch schon angemerkt, man hat im Grunde genommen sogar zu spät damit begonnen. Aber besser spät, als nie. CVC hat den Online – Handel dann erst richtig ausgebaut.
Auf das Filialgeschäft würde ich auch nicht gänzlich verzichten. Die Marke Douglas wird damit gepflegt und der Kunde gebunden, weil er einen direkten Bezug im Rahmen eines Einkauferlebnisses aufbauen kann. Das ist nicht neu und wird ja praktiziert (Stichwort Omnichannel).
Die Filialpolitik ist unabhängig des grundsätzlichen Expansionsgedankens tatsächlich schon angepasst, sprich optimiert worden.
Allerdings stelle ich mir die Frage, ob man in Anbetracht der Vielzahl bestehender Filialen noch weiter expandieren muss / sollte – beispielsweise in die Golfregion.
Einen Vergleich mit Rossmann, DM etc. würde ich übrigens nicht anstellen, weil es sich um ein völlig anderes Sortiment mit anderer Geschäftsausrichtung handelt, welches sich nur hinsichtlich weniger Produkte überschneidet. Die reinen Drogerien vertreiben in erster Linie Alltagsartikel.
Douglas vertreibt dahingehend nur Artikel der Beautybranche. Als „Branchenprimus“ würde ich das Unternehmen aber noch nicht sehen, auch wenn man in Europa tatsächlich Marktführer ist.
Wie steigere ich die Rentabilität?
Was den Umsatz angeht, der nicht automatisch zu einer höheren Rentabilität führen muss, hat man den Verkauf betreffend bereits verschiedene Modelle ausprobiert. Der Vorschlag, nach Marge und nicht nach Umsatz Provisionen zu zahlen wurde früher kombiniert umgesetzt. Es wurde beides bewertet und als Grundlage für Provisionen genommen.
An der Marge lässt sich gut erkennen, wer aktiv ist und nicht nur auf den „Big Deal“ am Tag wartet.
Umsatz orientiertes Arbeiten belebt nicht nur das interne Geschäft, es kann auch zu Spannungen und Frustrationen führen. Abgesehen davon kann es auf den Kunden negativ wirken, wenn dieser kaum nach Betreten der Filiale „bedrängt“ wird, weil Verkäufer Umsätze generieren wollen.
Hinsichtlich der Strukturen – es wurden Positionen wie Regionalleiter, Bezirksleiter etc angesprochen- verhält es sich m.E. wie bei anderen Unternehmen auch.
Wer einmal in einer entsprechenden Position ist, verlässt diese nicht gern (höchstens per Beförderung) und „Agreements“ untereinander sind oftmals zielführend.
Die Führungsebene wird in erster Linie nach den erbrachten Zahlen bewertet. Solange die Erwartungen erfüllt werden, scheint alles ok zu sein.
Oftmals liegt aber gerade in der „mittleren Führungsebene“ weiteres nutzbares Potential , das zur Erfolgssteigerung beitragen kann. Sie ist eine wichtige Schnittstelle und sollte daher einige Aufmerksamkeit bekommen.
Warum ich an dem Unternehmen interessiert bin?
Ich habe es nicht befürwortet, dass man die Holding damals zerschlagen hat – ich hätte mir auch eine „Umstrukturierung“ vorstellen können. Letztendlich hat man nur die Parfümeriebranche beibehalten, die dann (zu einem m.E. „ sehr hohen Preis“ – dazu komme ich noch beim Thema Risiko und Verschuldung) zum großen Player in Europa und darüber hinaus ausgebaut werden sollte.
Ich habe an der früheren Holding stets geschätzt, dass sie als solche branchenbezogen „breiter“ und finanziell solide aufgestellt war – auch wenn es „Problemfelder“ gab.
Es gab auch keine exorbitanten Expansionsträume wie ihn Großinvestoren gerne haben. Für mich war das Geld als Aktionär gut angelegt, ich hatte dahingehend Vertrauen, welches auch nicht enttäuscht wurde. Von dieser Situation kann ich für mich heute nicht mehr sprechen; ich möchte meine Skepsis auch erklären:
Diese ganzen Übernahme / Investorengeschichten –letztendlich mit einer zwischenzeitlich aufgeladenen Schuldenlast von über 3 Mrd €!!! im Rahmen der Übernahme durch CVC waren " nicht meins". Vielleicht denke ich auch nur "zu klein" und zu konservativ.
Die Rückkehr an die Börse war dabei vorgesehen, um die Entschuldung zu erleichtern bzw. zu einem Teil zu bewerkstelligen. Ich möchte erst einmal kein Teil davon sein und das immanente Risiko tragen, daher bin ich aktuell nicht investiert.
Douglas war früher „mehr oder weniger“ ein „Familienunternehmen – nun sollte es zu einem „Big Player“ werden bzw. ist m.E. eher als „Spekulationsobjekt genutzt worden. Andere würden vielleicht sagen: „That’s Business“.
Der zugrunde liegende Bestandteil des Geschäftsmodells, der als „Leveraged Buyout“ (LBO) bezeichnet wird, setzt auf die Hebelwirkung, die einen großen Gewinnanteil bei relativ geringem Einsatz von Eigenkapital generieren kann, wobei 60% bis zu 90% über Kredite finanziert wird.
Solange die Rendite des Unternehmens höher ist, als die Zinslast für die Schulden, steigt die Rendite auf das eingesetzte Kapital des Investors überproportional an. Steuervorteile können ebenfalls genutzt werden.
Die Problematik besteht darin, dass „freies“ bzw. frei werdendes Geld (aus Optimierungen und Kosteneffizienzen generiert), zwangsläufig in die Tilgung fließen muss. Somit sind der „finanziellen Kreativität“ bzw. den finanziellen Einsatzmöglichkeiten bei der Unternehmensentwicklung Grenzen gesetzt.
Der Plan und das Risiko:
Die Schulden werden meist nicht vom Investor, sondern vom Unternehmen selbst getragen/ besichert (damit auch von den Aktionären) und müssen aus den laufenden Gewinnen zurückgezahlt werden. Brechen die Gewinne ein, kann das Unternehmen aufgrund hoher Zinslasten schnell in die Insolvenz getrieben werden.
Die Intention des erneuten Börsenganges war, dadurch 850 Mio € mit der Ausgabe neuer Aktien einzunehmen.
CVC und die Gründerfamilie Kreke als Aktionäre stockten dieses Kapital um weitere 300 Mio € auf, so dass eine Entschuldung um 1,1 Mrd. € auf 2,1 Mrd. € stattfinden konnte.
Die Verschuldungsquote (Schulden im Verhältnis zum EBITDA) konnte damit - wie erwartet -entscheidend gesenkt, nahezu halbiert werden.
Damit wurde eine bessere Bonität erreicht und die Zinslast konnte verringert werden. Daher hat das Unternehmen anschließend, soweit mir bekannt ist, für 1,6 Mrd. € neue Kreditverträge zu natürlich wesentlich besseren Konditionen abgeschlossen. Das bedeutete Einsparungen von jährlich bis zu 100 Mio €.
Soweit, so gut, alles finanztechnisch richtige Überlegungen aus Sicht der Unternehmensführung und insbesondere aus Sicht des Inverstors und der Banken.
Das Problem liegt für mich in dem hohen Risiko über eine relativ lange Zeitspanne, das der Großinvestor nur bedingt eingeht. Letztendlich wird das Risiko, dass das Szenario nicht aufgeht, weil z.B. geopolitische oder andere negative Faktoren das Geschäft negativ beeinflussen, letztendlich überwiegend von den anderen Anteilseignern an Douglas oder den Kreditgebern getragen.
Wenn alles gut geht, profitieren alle – aber dann überproportional der „Großinvestor“, der eigentlich gar keiner ist, weil das meiste Kapital auf „Pump“ mit dem Geld anderer Investoren / Kreditgeber ( Bankenkonsortium) finanziert worden ist….
Optimistisch gestimmt kann man berücksichtigen, dass ein Bankenkonsortium Kredite nur vergibt, wenn es das Vorhaben für aussichtsreich hält. Aber man hat auch schon Pleiten erlebt… Wie gesagt, es muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Kriterien er an eine Investition knüpft. Bislang scheint es nach ( langfristigem) Plan zu laufen....
Es grüßt BC