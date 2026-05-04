JPMORGAN stuft Alphabet C-Aktie auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Aktiengattungen weiter steigen aufgrund von steigenden Analystenerwartungen und ausgedehnten Bewertungsmultiplikatoren./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 328,1EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: Alphabet C-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: Alphabet C-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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