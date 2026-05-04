JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Gattungen (A- und C-Aktien) wegen steigender Analystenerwartungen und ausgedehnter Bewertungsmultiplikatoren weiter steigen./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 330,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 460,00 $ , was eine Steigerung von +18,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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