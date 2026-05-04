Kupferpreis im Aufwärtstrend: Rio Tinto, BHP, Glencore & Gunnison Copper stellen sich auf knappe Märkte ein

Gunnison Copper Corp. (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) hat Mitte April seine Mitgliedschaft im Defense Industrial Base Consortium bekannt gegeben. Dahinter steckt eine Initiative des US-Verteidigungsministeriums, mit der die amerikanische Verteidigungsindustrie widerstandsfähiger werden soll. Im Fokus stehen heimische Lieferketten für kritische Mineralien und industrielle Schlüsselrohstoffe. Kupfer zählt dabei ganz klar dazu.

Kupfer ist längst mehr als nur ein Industriemetall. Im Kern geht es seit Jahren um dieselbe Frage: Woher soll das zusätzliche Material eigentlich kommen? Elektrifizierung, Netzausbau, Rechenzentren und Rüstung treiben die Nachfrage. Auf der Angebotsseite hakt es dagegen. Neue Minen brauchen Zeit, bestehende Lagerstätten liefern oft niedrigere Erzgehalte und wirklich große Neuentdeckungen sind selten. Genau deshalb wirkt der langfristige Anstieg beim Kupferpreis nicht wie ein kurzer Zyklus, sondern wie das Ergebnis eines strukturell engen Marktes.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für Gunnison ist das deutlich mehr als nur eine politische Randnotiz. Das Unternehmen positioniert sich als möglicher schneller Lieferant für raffiniertes, in den USA produziertes Kupfer. Genau diese Botschaft trifft in Washington aktuell einen Nerv. Gesucht wird nicht nur mehr Material, sondern vor allem Material aus verlässlichen, heimischen Lieferketten. Genau an dieser Stelle setzt Gunnison an.

174 Millionen Pfund pro Jahr geben dem Projekt Gewicht

Die Grundlage dafür ist das Gunnison-Kupferprojekt in Arizona. Laut der aktualisierten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie soll das Projekt pro Jahr bis zu 174 Millionen Pfund Kupfer liefern. Geplant ist ein groß angelegtes Tagebau- und Haufenlaugungsprojekt mit SX-EW-Verfahren und einer Kupferkathodenproduktion direkt vor Ort.

Auch die Kennzahlen der Studie wirken solide. Bei einem Kupferpreis von 4,60 USD je Pfund liegt der mit 8 Prozent abgezinste Nettobarwert bei 2,0 Mrd. USD. Die interne Verzinsung wird mit 22,5 Prozent angegeben, die Amortisationszeit mit 3,9 Jahren. Das sind Größenordnungen, die dem Projekt Substanz verleihen. Sie erklären auch, warum Gunnison zunehmend in politische und strategische Programme hineinwächst.

Kupfer-Monatschart im langfristigen Aufwärtstrend

Der langfristige Kupferchart erzählt im Grunde dieselbe Geschichte wie die Fundamentaldaten. Seit dem Tief im Frühjahr 2020 hat sich ein klarer Aufwärtstrend etabliert. Es gab Rücksetzer, aber der übergeordnete Trend blieb intakt. 2025 zog die Bewegung noch einmal an, zuletzt folgte eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Der aktuelle Kurs liegt laut Vorlage bei 6,07 USD je Pfund und damit weiterhin deutlich über der langfristigen Trendlinie.