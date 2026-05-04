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    Tigris Small & Micro Cap Fund: 5 Jahre Erfolg feiern!

    Fünf Jahre Tigris Small & Micro Cap Growth Fund: Inmitten von Zinswende, Energiekrise und geopolitischen Spannungen setzt der Fonds auf wachstumsstarke Perlen aus der D-A-CH-Region.

    Tigris Small & Micro Cap Fund: 5 Jahre Erfolg feiern!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Tigris Small & Micro Cap Growth Fund feiert 5‑jähriges Jubiläum (Auflage 03.05.2021); Träger: Tigris Capital GmbH mit Hansainvest (KVG), Hauck & Aufhäuser Lampe (Verwahrstelle) und Haftungsdach NFS Netfonds; ISINs I‑Tranche DE000A2QDSG3, R‑Tranche DE000A2QDSH1
    • Anlagefokus: wachstumsstarke, profitable Small‑ und Micro‑Caps aus der D‑A‑CH‑Region mit starker Cashflow‑Generierung und hohen Kapitalrenditen; konzentriertes Portfolio von 20–30 Titeln, Bottom‑up‑Fundamentalanalyse
    • Marktumfeld: fünf herausfordernde Jahre (Zinswende, Energiekrise, geopolitische Spannungen, Konjunkturschwäche) führten zu deutlich reduzierten Bewertungen und Rückzug vieler Investoren, bieten aber langfristig attraktive Einstiegschancen
    • M&A‑Aktivität: seit Auflage zehn Übernahmeangebote für neun Portfoliogesellschaften (oft zweistellige Aufschläge); jüngste Beispiele: Datagroup SE (KKR) und PSI Software SE (Warburg Pincus)
    • Vier strategische Fokusthemen des Fonds: Infrastruktur (z. B. Implenia, PORR), Verteidigung (z. B. Steyr Motors, Kontron, Deutz), Energieinfrastruktur (z. B. Friedrich Vorwerk, 2G Energy) sowie Rechenzentren & Künstliche Intelligenz (z. B. Süss MicroTec, 2G Energy, Deutz; Bau: Implenia, PORR)
    • Top‑10‑Positionen (Stand 30.04.2026): Zeal Network 7,2%; Easy Software 6,5%; 2G Energy 6,4%; Limes Schlosskliniken 5,8%; Porr 5,2%; SNP, init, adesso je 4,9%; Süss Microtec 4,6%; Implenia 4,3%






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