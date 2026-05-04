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    AKTIE IM FOKUS

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    Rheinmetall stark - Empfehlung und Spekulation um US-Militär

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall klettert mit 3 Prozent an Dax-Spitze
    • Santander Empfehlung und Spekulationen treiben Kurs
    • Europa stärker auf eigene Verteidigung angewiesen
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall stark - Empfehlung und Spekulation um US-Militär
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben sich am Montag mit einem Kursplus von 3 Prozent an die Spitze des Dax gesetzt. Sie erholten sich damit weiter von ihrem jüngsten Tief seit mehr als einem Jahr. Für Auftrieb sorgten die Empfehlung der spanischen Bank Santander sowie Spekulationen um das US-Engagement in Deutschland.

    Medienberichten zufolge soll das US-Verteidigungsministerium im Zuge der geplanten Reduzierung der US-Truppen in Deutschland auch die geplante Stationierung einer Einheit zur Bedienung, Unterhaltung und Wartung von Mittelstreckenraketen zurückgenommen haben. Vor zwei Jahren hatte der vorige US-Präsident Joe Biden zugesagt, erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen zur Abschreckung in Deutschland zu stationieren, die bis nach Russland reichen.

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    Nun könnten Deutschland und Europa stärker auf eigene Lösungen angewiesen sein, was der hiesigen Rüstungsbranche zugute kommen würde. Auch Aktien von Hensoldt und Renk liegen daher im Plus.

    "Wir könnten gemeinsam mit der Ukraine solche Raketen entwickeln", schlug der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter in seiner Reaktion auf die Berichte vor. Europa müsse sich stärker um die eigene konventionelle Verteidigung kümmern "und mehr Lasten von den Amerikanern abnehmen, also den Amerikanern auch signalisieren, dass eine Zusammenarbeit mit Europa ein Mehrwert ist"./ag/ajx/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 10,21 auf Tradegate (04. Mai 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 63,92 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +47,06 %/+59,25 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Acht Analysten empfehlen Kauf; Ziel ca. 2.144 €. Aktueller Kurs ca. 1.356 €. Technisch liegt der Kurs rund 20% unter der 200-Tage-Linie, Trendstärke wird debattiert. Diskussionen drehen sich um realistische Bewertungsniveaus vs. Volatilität. Neue Aufträge, z. B. Rumänien, könnten Fundamentaldaten unterstützen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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