Basler AG: Starkes Q1 2026 & Prognoseerhöhung – Erfolgreicher Jahresstart
Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026: Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu, Cashflow dreht ins Plus – und die Prognose wird spürbar angehoben.
Foto: Basler AG
- Auftragseingang stieg um 64 % auf 85,6 Mio. € im ersten Quartal 2026
- Umsatz erhöhte sich um 30 % auf 77,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr
- EBITDA verdoppelte sich auf 21,0 Mio. € (+108 %)
- EBIT stieg um 184 % auf 17,6 Mio. €; EBIT-Marge beträgt 22,7 %
- Freier Cashflow verbesserte sich auf 4,8 Mio. € nach -1,8 Mio. € im Vorjahr
- Prognose für 2026 wurde nach positiven Geschäftsentwicklungen auf 247–270 Mio. € Umsatz und 9,5–13 % Vorsteuerrendite erhöht
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Basler ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Basler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +11,08 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,250EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.
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