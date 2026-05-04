Morgan Stanley: Diese China-Aktien sind der Knaller!

ABER : Unternehmen für KI-Modelle wie Knowledge Atlas Technology oder MiniMax laufen. Beide Aktienkurse sind seit ihrem Börsengang in Hongkong im Januar rasant gestiegen.

Der Technologieindex in Hongkong ist trotz der Begeisterung für chinesische KI in diesem Jahr bisher um mehr als 11 Prozent gefallen. Nur sieben der im Index notierten Aktien bewegen sich auf grünem Terrain.

Es wird erwartet, dass beide Aktien am 8. Juni in den Hang Seng Tech Index aufgenommen werden, was passive Zuflüsse in Höhe von 1,25 bis 1,75 Milliarden US-Dollar zur Folge haben wird, so die Analysten von Morgan Stanley. Die Analyse erschien bereit in der vergangenen Woche.

Die Marktstrategen haben daher ihre Kursziele für beide Aktien angehoben: Knowledge Atlas von 560 auf 990 Hongkong-Dollar (10785 Euro) und MiniMax von 990 HKD auf 1.100 Hongkong-Dollar (119,84 Euro).

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Zhipu, das Modell von Knowledge Atlas, ist für seine Programmierfähigkeiten bekannt, während MiniMax sich eher durch sein breites Spektrum an KI-Fähigkeiten von der Text- bis zur Audiogenerierung auszeichnet.

Die Analysten prognostizieren, dass jedes der führenden chinesischen KI-Modelle in diesem Jahr einen Umsatz von mindestens einer Milliarde Dollar erzielen kann und im nächsten Jahr mehr als das Doppelte.

Knowledge Atlas und MiniMax sind die ersten beiden großen chinesischen Unternehmen, die sich auf KI-Modelle spezialisiert haben und an die Börse gegangen sind.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion