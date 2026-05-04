Rheinmetall liefert Rekorde – doch das reicht nicht mehr

Fundamental bleibt das Bild robust. Der Auftragsbestand liegt bei rund 64 Milliarden Euro, ein Großteil der erwarteten Erlöse für 2026 gilt bereits als abgesichert. Dennoch notiert die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch und nur knapp über dem Jahrestief. Diese Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Börsenbewertung hat einen klaren Grund: Der Fokus der Investoren verschiebt sich zunehmend vom Wachstum hin zur Qualität der Mittelzuflüsse.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall profitiert weiterhin stark von der anhaltend hohen Nachfrage nach Militärgütern, doch an der Börse zeigt sich zunehmend Skepsis. Für das erste Quartal erwarten Analysten erneut einen überproportionalen Anstieg des operativen Gewinns, auch wenn die Marge traditionell im Jahresauftakt unter dem Zielwert liegt. Für das Gesamtjahr geht der Markt weiterhin davon aus, dass Rheinmetall seine Prognose erreicht und einen Umsatz von 14 bis 14,5 Milliarden Euro bei einer Marge von rund 19 Prozent erzielt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Zentrum steht dabei die Prognose zur Free-Cashflow-Conversion. Rheinmetall stellte zuletzt eine Quote von über 40 Prozent des EBIT in Aussicht, während Analysten bislang mit 70 bis 90 Prozent gerechnet hatten. Diese Lücke belastet die Bewertung spürbar. Ein wesentlicher Faktor ist der massive Aufbau von Lagerbeständen im Wert von rund 8 Milliarden Euro, mit denen der Konzern seine Produktionskapazitäten ausweitet. Das bindet kurzfristig Liquidität und wirft die Frage auf, ob es sich um einen vorübergehenden Effekt oder ein strukturelles Merkmal des Geschäftsmodells handelt.

Parallel treibt Rheinmetall seine strategische Neuausrichtung voran. Nach dem Ausstieg aus dem Automobilgeschäft positioniert sich das Unternehmen klar als reiner Rüstungskonzern und erweitert sein Portfolio. Dazu gehört unter anderem die Zusammenarbeit mit Boeing Australia zur Entwicklung des unbemannten Kampfflugzeugs "Ghost Bat", das bis 2029 für die Bundeswehr verfügbar gemacht werden soll. Vorstandschef Armin Papperger sieht darin zusätzliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionenbereich.

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Gleichzeitig verändert sich der Markt. Während klassische Systeme wie Panzer oder Artilleriemunition weiterhin gefragt sind, verschiebt sich der Fokus zunehmend hin zu Luftverteidigung und hochpräzisen Waffensystemen. Diese Transformation stellt zusätzliche Anforderungen an Investitionen und Kapitalbindung.

Für die Aktie steht nun eine entscheidende Phase bevor. Ab dem 7. Mai rücken Quartalszahlen, Hauptversammlung und Dividendenstichtag eng zusammen. Rheinmetall plant eine Ausschüttung von 11,50 Euro je Aktie, nach 8,10 Euro im Vorjahr. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn je Aktie von rund 39 Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Ob diese Erwartungen getragen werden können, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob Rheinmetall den Spagat zwischen Wachstum, Margen und Cashflow überzeugend meistert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 1.396EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.





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