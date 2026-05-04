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    Russischer Raketenangriff

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    Tote und Verletzte in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens vier Tote bei Raketenangriff in Merefa
    • 18 Verletzte und mehrfach beschädigte Wohnhäuser
    • Drohne traf Besljudiwka im mehrjährigen Krieg
    Russischer Raketenangriff - Tote und Verletzte in der Ukraine
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MEREFA (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 18 Personen seien bei der Attacke auf die Stadt Merefa verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, bei Telegram. Getötet wurden demnach ein 50-jähriger und ein 63-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 41 und 52 Jahren. Mehrere Wohnhäuser, Hochhäuser und Läden seien beschädigt worden. Auch die Siedlung Besljudiwka wurde demnach mit einer Drohne angegriffen.

    Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/mis





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