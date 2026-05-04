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    Deutsche Anleihen

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    Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future fällt leicht Rendite bei 3,05 Prozent
    • Gestiegene Ölpreise stützen Inflations- und Zinsangst
    • Konjunkturdaten kaum relevant Sentix weiterhin negativ
    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 125,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,05 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Ölpreise. Inflationssorgen und die Erwartung von Leitzinserhöhungen werden so aufrechterhalten. Es gilt an den Finanzmärkten als wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni ihre Leitzinsen anheben wird.

    Die von US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Straße von Hormus angekündigten Schritte brachten keine Entlastung bei den Ölpreisen. Die USA wollen am Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative drohte Trump auf seiner Plattform Truth Social, dagegen mit Härte vorzugehen. Händler zweifeln jedoch, dass der Plan funktionieren wird.

    Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturindikatoren spielten am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone legte im Mai unerwartet etwas zu. Der Wert bewegt sich aber weiterhin deutlich im negativen Bereich. In Deutschland trübte sich die Stimmung weiter ein. "Die größte Volkswirtschaft der Eurozone befindet sich auf einem negativen Sonderweg", schreibt Sentix./jsl/la/jha/




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