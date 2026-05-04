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    German Real Estate Capital Anleihe 5,15 %: Projekt 'Stollberghöfe' in Erfurt neu geordnet

    Nach Monaten der Unsicherheit nimmt das Wohnbauprojekt „Stollberghöfe“ in Erfurt wieder Fahrt auf – mit neuem Konzept, neuer Führung und klarem Ziel bis 2027.

    German Real Estate Capital Anleihe 5,15 %: Projekt 'Stollberghöfe' in Erfurt neu geordnet
    Foto: adobe.stock.com
    • Wohnbauprojekt „Stollberghöfe“ in Erfurt wird nach Neuordnung fortgeführt und soll bis Mitte 2027 fertiggestellt werden.
    • Grundlage ist ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, das am 24. April 2026 eröffnet wurde.
    • Nach dem Rückzug wesentlicher Projektbeteiligter übernahm die German Real Estate Group die zentrale Rolle bei der Stabilisierung des Projekts.
    • Die Bauarbeiten wurden wieder aufgenommen; Ziel ist die Fertigstellung und die Erfüllung der Zusagen an die Käufer (Zitat Dr. Albrecht Spindler).
    • Das Projekt soll dringend benötigten Wohnraum schaffen und eine Bauruine verhindern.
    • Belastende Ursachen waren u. a. die Insolvenz des ursprünglich beauftragten Bauunternehmens im November 2023, wiederholte Wechsel in der Bauleitung, fehlende Kontinuität in der Projektsteuerung und unzureichende Abstimmung zwischen Baufortschritt und Zahlungsflüssen.






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