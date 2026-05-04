🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden melden erstmals Gewinn seit Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • MFAG erzielt erstmals Gewinn von 10,5 Millionen
    • Umsatz wächst trotz weniger Fluggäste und Ebitda
    • Staatliche Zuschüsse bleiben nötig für Flughäfen
    Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden melden erstmals Gewinn seit Jahren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LEIPZIG/HALLE/DRESDEN (dpa-AFX) - Nach Jahren mit hohen Verlusten haben die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden die wirtschaftliche Trendwende geschafft. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mitteilte, erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen Gewinn. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 10,5 Millionen Euro - nach einem Verlust von 53,5 Millionen Euro im Jahr zuvor.

    Umsatz wächst trotz weniger Fluggäste

    Die Umsätze stiegen um 8,2 Prozent auf 201,5 Millionen Euro, obwohl weniger Menschen über die Flughäfen reisten. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 6,5 auf 27,1 Millionen Euro.

    MFAG-Chef Götz Ahmelmann verwies auf Fortschritte im laufenden Geschäft: "Unsere Ebitda-Marge liegt bei 13,5 Prozent und zeigt, dass die ergriffenen operativen Maßnahmen greifen." Und das trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds.

    Staatliche Unterstützung bleibt wichtiger Faktor

    Zum positiven Ergebnis trugen auch staatliche Erstattungen für Sicherheitsaufgaben bei. Diese seien branchenüblich und stabilisierten das Unternehmen, erklärte Ahmelmann. "Entscheidend für die Sanierung bleibt jedoch die operative Leistung der MFAG aus eigener Kraft."

    Die beiden Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützen die Flughäfen derzeit noch finanziell, wollen ihre Zuschüsse aber bis 2030 schrittweise auslaufen lassen.

    "Der Turnaround ist damit eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen", sagte Ahmelmann.

    Experte erwartet keine stabile Entwicklung

    Der Luftfahrtexperte Hartmut Fricke von der Technischen Universität Dresden sieht in den Zahlen keinen einmaligen Sondereffekt, rechnet aber nicht mit einer stabilen Entwicklung. Vor allem die Luftfracht hänge stark von der allgemeinen Wirtschaftslage ab und bleibe anfällig für Schwankungen. Die Frachtentwicklung sei eine "zarte Pflanze", sagte Fricke. Er erwarte "eine volatile weitere Entwicklung mit keinem weiteren extremen Trend in eine Richtung".

    Vor allem kleinere Standorte hätten strukturelle Probleme. Dresden etwa leide weiterhin "unter der enormen Zurückhaltung der Airlines, von Regionalflughäfen zu operieren", sagte Fricke. Viele Fluggesellschaften konzentrierten sich stärker auf größere Flughäfen.

    Ohne Zuschüsse kaum tragfähig

    Ohne staatliche Unterstützung werden Regionalflughäfen aus seiner Sicht auch künftig kaum auskommen. "Deshalb wird es auch in den kommenden Jahren ein klares Bekenntnis der Politik für finanzielle Unterstützung geben müssen." Ein wirtschaftlicher Betrieb ohne Zuschüsse sei nicht realistisch. "Dafür ist die Infrastruktur zu teuer, identisch mit Bahn- und Seehäfen", so Fricke./djj/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden melden erstmals Gewinn seit Jahren Nach Jahren mit hohen Verlusten haben die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden die wirtschaftliche Trendwende geschafft. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mitteilte, erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen Gewinn. Unter …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     