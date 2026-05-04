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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Thyssenkrupp drehen trotz Abbruch von Stahlverkauf ins Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Auf Eis gelegte Stahltrennung beeindruckt Anleger nicht
    • Kursgewinn seit Jahresbeginn knapp zehn Prozent
    • Verkaufsgespräche mit Jindal abgebrochen Sanierung
    AKTIE IM FOKUS 2 - Thyssenkrupp drehen trotz Abbruch von Stahlverkauf ins Plus
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    (Neu: Überschrift, Kursentwicklung mit zusätzlicher Einordnung, weitere Experteneinschätzungen.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die auf Eis gelegte Trennung vom Stahlgeschäft hat die Thyssenkrupp -Anleger am Montag nicht nachhaltig beeindruckt. Die vorbörslich schwachen Titel drehten nach Handelsbeginn im freundlichen Marktumfeld schnell ins Plus und setzten ihre am Donnerstag begonnene Rally fort. Nach einem Hoch seit Anfang März Euro behaupteten sie gegen Mittag ein Plus von 0,9 Prozent auf 10,175 Euro.

    Seit Jahresbeginn steht ein Kursgewinn von knapp 10 Prozent zu Buche - beim MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sind es nur 0,7 Prozent. Im Februar, noch vor Beginn des Nahostkriegs, hatten die Aktien mit 12,475 Euro ein Hoch seit 2018 erreicht. Anschließend verloren sie bis Ende März wieder über 40 Prozent an Wert, konnten sich jüngst aber wieder merklich stabilisieren.

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    Dass der Industriekonzern und der indische Konkurrent Jindal am Wochenende bekannt gaben, die seit September vergangenen Jahres laufenden Verkaufsgespräche abzubrechen, begründete Thyssenkrupp mit besseren Rahmenbedingungen für Stahlhersteller in Europa und Fortschritten bei der Sanierung der Sparte. Deren Neuaufstellung solle aus eigener Kraft vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es. Mittelfristig bleibt es aber bei den Verkaufsplänen.

    Der Kasus Knaxus für diese Entscheidung sei wohl die Bewertung der Sparte angesichts einer verbesserten Ausgangslage in Europa und den Restrukturierungserfolgen gewesen, kommentierte ein Börsianer. Protektionismus seitens der EU soll der Branche in Europa helfen. Die Analysten der US-Bank JPMorgan hatten nach Bekanntwerden der Pläne im Vorjahr von einer "Renaissance der Branche" gesprochen.

    "Die Nachricht ist formal neu, kommt unseres Erachtens aber nicht völlig überraschend", schrieb Dirk Schlamp von der DZ Bank zum Abbruch der Verkaufsgespräche. Denn "bereits im Vorfeld hatten Medienberichte auf Probleme im Due-Diligence- beziehungsweise Verhandlungsprozess hingewiesen, insbesondere bei Pensionslasten, künftigem Investitionsbedarf und Energiekosten". Die Aussetzung der Verkaufspläne sei "daher eher die Bestätigung eines bekannten Risikos als ein völlig neuer negativer Impuls". Überraschend sei weniger die Pause selbst als die positive Begründung durch Thyssenkrupp mit besseren Marktbedingungen und dem eigenen Wertsteigerungspotenzial.

    Ein Händler hatte am frühen Morgen ebenfalls konstatiert, der Gesprächsabbruch komme nicht aus heiterem Himmel, diesen aber mit Blick auf die vorbörslichen Kursverluste als recht negativ gewertet. Denn der Verkauf des Stahlgeschäfts könnte für Thyssenkrupp ein "Gamechanger" werden, der nun erst einmal nicht realisiert werde./gl/nas/mis

    ThyssenKrupp

    -0,84 %
    +17,94 %
    +32,31 %
    -18,73 %
    +24,17 %
    +98,81 %
    +15,58 %
    -34,23 %
    +29,42 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 10,18 auf Tradegate (04. Mai 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +17,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,29 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,65 %/-10,58 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf das Aus der Gespräche mit Jindal und die Entscheidung, die Stahlsparte vorerst zu behalten. Diskutiert werden Folgen für Kurs und Bewertung, positive mittelfristige Perspektiven durch höhere HRC-Preise, Zölle und Restrukturierung, ein erhöhtes Kursziel, hohe Volatilität und kurzfristige Rücksetzer, aber Chancen auf neue Höchstkurse langfristig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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