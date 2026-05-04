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    KI-Versprechen als Kursfalle

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    Wenn KI-Narrative Kurse treiben – und Anleger den Preis zahlen

    Die australische Börse ASX warnt vor überzogenen KI-Versprechen und möglicher Kursmanipulation. Gleichzeitig zeigen Aktien wie DroneShield, wie schnell der Markt reagiert.

    KI-Versprechen als Kursfalle - Wenn KI-Narrative Kurse treiben – und Anleger den Preis zahlen
    Foto: Richard Drew - AP

    Der Boom rund um künstliche Intelligenz ruft zunehmend die Aufseher auf den Plan. Die australische Börse Australian Securities Exchange (ASX) hat Unternehmen davor gewarnt, die Auswirkungen von KI auf ihr Geschäft zu übertreiben, um ihre Aktienkurse zu stützen. Der Börsenbetreiber beobachte den Markt gezielt auf Fälle von sogenanntem "Ramping", also der künstlichen Aufblähung von Kursen durch überzogene Versprechungen.

    "Das Potenzial für einen echten Hype um KI verleitet manche dazu, sich an solchen Manipulationen zu beteiligen", zitiert Bloomberg Lucinda McCann, Chief Compliance Officer der ASX. Unternehmen könnten "Behauptungen über ihre Chancen durch KI aufstellen, die eigentlich nicht auf Fakten beruhen, in der Hoffnung, den Kurs ihrer Wertpapiere in die Höhe zu treiben".

    Die Warnung fällt in eine Phase, in der Technologieaktien weltweit von der KI-Euphorie profitieren und in vielen Fällen nahe Rekordständen notieren. Getrieben von starken Unternehmenszahlen und milliardenschweren Investitionen großer Technologiekonzerne steigt zugleich die Unsicherheit darüber, ob sich die Bewertungen noch durch reale Geschäftsentwicklungen rechtfertigen lassen.

    Zwar habe die ASX bislang nur wenige konkrete Fälle festgestellt, betonte McCann, man bleibe jedoch "sehr wachsam" und werde eingreifen, sobald entsprechende Verstöße erkennbar seien. Parallel richtet auch die australische Finanzaufsicht Australian Securities and Investments Commission ihren Fokus stärker auf Risiken rund um sogenannte "Frontier-KI". Ziel sei es, Unternehmen zu besserer Vorbereitung auf neue technologische Bedrohungen zu bewegen, ohne Innovation grundsätzlich zu bremsen.

    Gleichzeitig stehen institutionelle Investoren vor einer schwierigen Entscheidung. Große Pensionsfonds erhöhen zwar ihre Engagements im KI-Sektor, tun sich jedoch zunehmend schwer damit, nachhaltige Gewinner zu identifizieren. Die Sorge wächst, dass ein Teil der aktuellen Dynamik eher von Erwartungen als von belastbaren Geschäftsmodellen getragen wird.

    Wie sensibel der Markt auf entsprechende Nachrichten reagiert, zeigt sich an einzelnen Kursbewegungen. So legten die Aktien von DroneShield zuletzt zu, nachdem das Unternehmen eine Zusammenarbeit im Bereich KI-gestützter Drohnenabwehr angekündigt hatte. Solche Reaktionen unterstreichen, wie stark KI derzeit als Kurstreiber wirkt – und warum Aufseher den Markt zunehmend genauer beobachten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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