Chip-Aktien explodieren – SK Hynix lässt Samsung stehen

Im Fokus standen dabei die beiden Chipkonzerne SK Hynix und Samsung Electronics. SK Hynix legte um 12,5 Prozent zu und schloss auf einem neuen Rekordhoch. Zwischenzeitlich war die Aktie sogar um rund 13 Prozent gestiegen, angetrieben durch verstärkte Käufe internationaler Investoren. Mit einem Schlusskurs von 1.447.000 Won (985,29 US-Dollar) ließ das Unternehmen sowohl den Gesamtmarkt als auch seinen größeren Rivalen Samsung deutlich hinter sich, dessen Aktie um mehr als 5 Prozent zulegte.

Die südkoreanische Börse hat zu Wochenbeginn ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Der Leitindex Kospi sprang um 5,1 Prozent nach oben und übertraf sein bisheriges Rekordhoch um knapp 3 Prozent. Treiber der Rallye waren vor allem Technologiewerte, insbesondere Halbleiteraktien, die von einer Kombination aus starken Unternehmenszahlen und neuen Investitionssignalen aus den USA profitierten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auslöser für die Kursgewinne waren zum einen starke Quartalszahlen beider Unternehmen. Beide meldeten außergewöhnlich hohe Gewinne und verwiesen auf anhaltende Engpässe im Speichermarkt, die Preise und Umsätze weiter antreiben dürften. Zum anderen sorgten Signale aus den USA für zusätzlichen Rückenwind. Große Technologiekonzerne wie Microsoft, Meta Platforms und Alphabet kündigten an, ihre Investitionen in Rechenzentren für künstliche Intelligenz weiter massiv auszuweiten. Die Gesamtausgaben dürften in diesem Jahr auf rund 700 Milliarden US-Dollar steigen, nach zuvor etwa 600 Milliarden.

Diese Dynamik spiegelt sich auch in den Aussagen der Unternehmen wider. "Ich denke, jeder weiß, dass die Kosten für diese Komponenten, insbesondere für Speicher, in die Höhe geschossen sind. Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der die Kapazitäten für die Nachfrage einfach nicht ausreichen", hieß es in einer Telefonkonferenz von Amazon.

Während SK Hynix klar von diesem Umfeld profitiert, gerät Samsung zunehmend ins Hintertreffen. Zwar erreichte auch die Aktie ein Rekordniveau, doch die Entwicklung bleibt hinter der Konkurrenz zurück. Belastend wirkt vor allem das Risiko eines möglichen Streiks. Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte fordern einen höheren Anteil an den durch den KI-Boom gestiegenen Gewinnen und drohen mit Arbeitsniederlegungen. Analysten sehen dadurch kurzfristigen Druck auf die Profitabilität. So senkte Citigroup zuletzt das Kursziel für Samsung und verwies auf steigende Kosten sowie mögliche Belastungen durch Arbeitskonflikte.

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Trotz dieser Unsicherheiten bleibt der übergeordnete Trend intakt. Marktbeobachter, darunter auch Vertreter der südkoreanischen Notenbank, gehen davon aus, dass der aktuelle Boom im Chipsektor länger anhalten könnte als in früheren Zyklen. Die Kombination aus strukturell steigender KI-Nachfrage, knappen Kapazitäten und steigenden Preisen sorgt dafür, dass insbesondere Speicherhersteller derzeit zu den größten Profiteuren der globalen Technologie-Rallye zählen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



