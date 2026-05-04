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    VW-Integration der Ost-Werke verzögert sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Integration von VW Sachsen in VW AG verzögert
    • Rund 10.000 Beschäftigte sollen übernommen werden
    • Produktionskürzungen und Stellenabbau betreffen Sachsen
    VW-Integration der Ost-Werke verzögert sich
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    ZWICKAU/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Mitarbeiter von Volkswagen in Sachsen müssen um die für Jahresende geplante Integration in die Volkswagen AG bangen. "Durch die notwendige Umstellung zahlreicher Systeme in der Volkswagen AG kam es in den vergangenen Monaten zu Verzögerungen, sodass der Prozess mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ursprünglich geplant", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Darüber hatte zuvor das "Handelsblatt" berichtet.

    Die Volkswagen Sachsen GmbH mit ihren drei Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden firmiert bisher als eigenständiges Unternehmen. Allerdings ist per Tarifvertrag eine Integration in die Muttergesellschaft vereinbart. Es werde nach einer Lösung gesucht, um den Beschäftigten in Sachsen zum 1. Januar einen Arbeitsvertrag der Volkswagen AG anzubieten, hieß es. Betroffen sind rund 10.000 Mitarbeiter. Dazu gebe es intensive Gespräche zwischen Unternehmen und der Arbeitnehmerseite. Am Montag sollte dazu auch der Aufsichtsrat von Volkswagen Sachsen tagen.

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    VW kämpft mit Überkapazitäten in Deutschland - Personalabbau

    Materielle Auswirkungen hätten die Verzögerungen für die VW-Mitarbeiter in Sachsen nicht, hieß es auf Nachfrage. Sie sind den Angaben zufolge ihren Kollegen an den westdeutschen Standorten bereits tariflich gleichgestellt. Das gelte für die Entlohnung ebenso wie für der 35-Stunden-Woche.

    Der Autobauer Volkswagen hat mit Überkapazitäten an seinen deutschen Werken zu kämpfen und baut bundesweit 35.000 Stellen bei der Kernmarke ab. Das trifft auch die Standorte in Sachsen. So wurde in der Gläsernen Manufaktur in Dresden die Fahrzeugproduktion eingestellt. In der Zwickauer E-Auto-Fabrik wird nur noch in zwei Schichten produziert und es sollen Modelle an andere Standorte abgegeben werden./hum/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 84,78 auf Tradegate (04. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,26 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +6,64 %/+55,21 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Kurspotenzial von VW Vz durch neue günstige BEV-Modelle (ID. Polo, ID.3 Neo, ID.Cross) und die E‑Prämie, die im März ein etwa +16% Wachstum im E‑Segment zeigt; es gibt ein Kursziel von 150 €; Debatten, ob die 80‑€‑Unterstützung hält; Risiko von starkem Bruch (
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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