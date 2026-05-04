Evotec Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,12 % - 04.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Evotec. Sie steigt um +6,12 % auf 5,5050€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,5050€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -19,05 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Evotec -4,27 % verloren.

Während Evotec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,40 %. Damit gehört Evotec heute zu den auffälligeren Werten.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,42 % 1 Monat +16,96 % 3 Monate -19,05 % 1 Jahr -31,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 04.05.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Impulse. Kernpunkte: möglicher Trend durch positives Q1-Aussicht, US-Druck belastet den Kurs, sowie der erste präklinische Kandidat aus der Dermatologie‑Kooperation mit Almirall als Treiber. Zusätzlich: KI‑Nutzung als Werttreiber, CFO-Abgang/Governance, MAK-Position, Debatte über Beibehaltung vs. Abspaltung von Just und Turnaround durch Sandoz-Deals.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 976,81 Mio.EUR € wert.

Nach dem langen Wochenende und dem starken Donnerstag ist der Dax am Montag mit moderaten Kursgewinnen in den Monat Mai gestartet. Der deutsche Leitindex verbuchte gegen Mittag ein Plus von 0,26 Prozent auf 24.355 Punkte. Am Donnerstag hatte …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Kooperation zwischen Evotec und Almirall trägt erste Früchte und die Aktie des deutschen Wirkstoffforschers reagiert am Montag entsprechend positiv. Die Papiere von Evotec klettern im frühen Handel um gut 6 Prozent auf 5,565 Euro und ziehen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.