Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 04.05.26
Foto: Sven Hoppe - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 04.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,30 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (+1,09 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,61 %), Infineon Technologies AG (+1,47 %), NYBOT Kakao (Cocoa) Rolling Future (+0,90 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Infineon Technologies AG
|SX3YAN
|Long
|2,02
|225,04 Tsd.
|DAX Performance
|DFJ5RG
|Long
|2,44
|199,80 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|S&P 500
|PC7T1B
|Long
|8,61
|193,72 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|PK6S83
|Long
|3,32
|67,50 Tsd.
|DAX Performance
|FA5FHT
|Long
|12,68
|58,51 Tsd.
|Alphabet A
|FD5GS8
|Long
|5,43
|34,80 Tsd.
|Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A]
|VH8QBW
|Long
|2,84
|33,98 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|DAX Performance
|
Reverse Cap
|PL7465
|999,87 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PM9923
|325,22 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|117,88 Tsd.
|Palantir Technologies Inc
|
Sonstige
|A2U3F4
|90,66 Tsd.
|Oracle Corporation
|
Sonstige
|DK1HES
|90,18 Tsd.
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