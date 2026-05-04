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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 04.05.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 04.05.26
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 04.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,30 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (+1,09 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,61 %), Infineon Technologies AG (+1,47 %), NYBOT Kakao (Cocoa) Rolling Future (+0,90 %).

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Infineon Technologies AG SX3YAN Long 2,02 225,04 Tsd.
    DAX Performance DFJ5RG Long 2,44 199,80 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    S&P 500 PC7T1B Long 8,61 193,72 Tsd.
    Infineon Technologies AG PK6S83 Long 3,32 67,50 Tsd.
    DAX Performance FA5FHT Long 12,68 58,51 Tsd.
    Alphabet A FD5GS8 Long 5,43 34,80 Tsd.
    Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A] VH8QBW Long 2,84 33,98 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    DAX Performance
    Reverse Cap
    		PL7465 999,87 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Sonstige
    		PM9923 325,22 Tsd.
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 117,88 Tsd.
    Palantir Technologies Inc
    Sonstige
    		A2U3F4 90,66 Tsd.
    Oracle Corporation
    Sonstige
    		DK1HES 90,18 Tsd.



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    Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 04.05.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 04.05.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
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