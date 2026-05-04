Xiaomi Aktie mit Kurssprung +6,15 % - 04.05.2026

Mit einer Performance von +6,15 % konnte die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,3920€, mit einem Plus von +6,15 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Obwohl sich die Xiaomi Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -0,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Xiaomi eine negative Entwicklung von -22,82 % erlebt.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,91 % 1 Monat -3,35 % 3 Monate -8,47 % 1 Jahr -46,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 04.05.2026, 12:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Xiaomi-Kursentwicklung und Bewertung: Technische Gegenreaktion bei grünem Kurs, Aussicht auf ca. 20%-Kurskorrektur, da Xiaomi deutlich niedriger bewertet wird als Tesla trotz ähnlicher Gewinne. Debattiert werden IoT-Margen, operative Kosten und Expansionskosten; Gesamtbild bleibt kritisch, während die Acht-Jahres-Perspektive gegenüber kurzfristigen Einschätzungen diskutiert wird.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,95 Mrd. € wert.

Über 30.000 Auslieferungen und das stärkste Wachstum des Jahres treiben Xiaomis Aktienkurs. Der SU7 liefert. Anleger steigen ein, obwohl Kosten und Smartphones Druck machen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,09 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,49 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,80 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.