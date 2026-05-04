Friedrich Vorwerk Group Aktie mit starker Tagesperformance - 04.05.2026

Mit einer Performance von +7,74 % konnte die Friedrich Vorwerk Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Nach einem Plus von +2,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 78,65€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,30 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Friedrich Vorwerk Group auf -11,74 %.

Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,07 % 1 Monat +10,85 % 3 Monate -18,30 % 1 Jahr +17,39 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Stand: 04.05.2026, 12:04 Uhr

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (I-Tranche: DE000A2QDSG3, R-Tranche: DE000A2QDSH1), der am 03.05.2021 von der Tigris Capital GmbH gemeinsam mit der Hansainvest als Kapitalverwaltungsgesellschaft, Hauck & Aufhäuser Lampe als Verwahrstelle und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds aufgelegt wurde, feiert sein 5-jähriges Jubiläum.

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Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.