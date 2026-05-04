LPKF Laser & Electronics Aktie schießt durch die Decke - 04.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Mit einer Performance von +16,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LPKF Laser & Electronics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,800€, mit einem Plus von +16,20 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in LPKF Laser & Electronics investiert war, konnte einen Gewinn von +174,41 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +32,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +209,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +268,79 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +32,48 % 1 Monat +209,52 % 3 Monate +174,41 % 1 Jahr +157,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 04.05.2026, 12:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von LPKF Laser. Kernpunkte: spekulative Übernahmefantasie, jüngste Kurskapriolen, Gewinnmitnahmen und die Frage, ob Zahlen mit der operativen Entwicklung harmonieren. Als Treiber werden UV-Lichtleiter-Technik, Co-Packaged Optics und Serienproduktionsmaschinen diskutiert, während einige auf einen höheren Kurs (bis ca. 30 EUR) oder Indexaufstieg spekulieren.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 511,98 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,89 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,30 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +2,88 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.