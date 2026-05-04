Deutlicher Kurssprung bei der Eutelsat Communications Aktie - 04.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Eutelsat Communications. Sie steigt um +9,73 % auf 2,9310€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,9310€, mit einem Plus von +9,73 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Eutelsat Communications investiert war, konnte einen Gewinn von +21,59 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +3,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +57,52 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,86 % 1 Monat +22,42 % 3 Monate +21,59 % 1 Jahr -31,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 04.05.2026, 12:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung (Nasdaq 2,70→3,00$, jüngster Rücksetzer auf 2,54€ nach Vertragsmeldung, zuvor ~30% Anstieg) sowie um fundamentale Treiber: millionenschwere LEO‑Maritime‑Deals (Station Satcom, 1.000 Schiffe), Hosted‑Payloads/AstraPNT, PCTV‑Vertragsverlängerung, Airbus‑Satellitenauftrag und die Quartalszahlen am 12. Mai als möglicher Katalysator; Markt reagiert teils verhalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,40 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.