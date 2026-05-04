J2 Metals meldet bis zu 845,4 g/t Silberäquivalent bei Sierra Plata und ernennt Country Manager mit 20 Jahren Erfahrung im epithermalen Distrikt Taxco und umfassendem Know-how von Sierra Plata

Vancouver, British Columbia – 4. Mai 2026 / IRW-Press / J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO) (FWB: OO1) (das „Unternehmen“ oder „J2“) freut sich, hochgradige Silber- und Goldwerte von Schürfprobenahmen auf dem Projekt Sierra Plata in Zacualpan, Mexiko, sowie die Ernennung von Carlos Cham Dominguez zum Country Manager bekannt zu geben.

Im April führte Vice President Exploration Graham Giles zwei Standortbesichtigungen durch, wobei er bei der zweiten von den Direktoren Simon Clarke und Steven Gold begleitet wurde. Die Aktivitäten umfassen den Beginn systematischer geologischer Kartierungen durch Vertragsgeologen, die Planung geochemischer Phase-1-Probenahmen, die Bewertung von Anbietern geophysikalischer Magnetikuntersuchungen, den Beginn von Bohrgenehmigungsverfahren sowie die Entnahme weiterer Schürfproben an den zahlreichen historischen Grubenbauen im gesamten Projektgebiet.

Die ersten Arbeiten beinhalten auch eine systematische Bestandsaufnahme sowie die Kartierung aller historischen Minen und Grubenbaue bei Sierra Plata. Das Projektgebiet befindet sich in einem der ältesten Bergbaugebiete Mexikos (das bereits während der spanischen Kolonialzeit und seither ununterbrochen in Betrieb war) und es müssen noch weitere Grubenbaue identifiziert werden, die über die bereits dokumentierten hinausgehen. Eine umfassende Bestandsaufnahme dieser Oberflächenaufschlüsse wird sicherstellen, dass keine bedeutsamen mineralisierten Strukturen übersehen werden.

J2 ernennt Country Manager für Mexiko

Im Rahmen ihrer jüngsten Besichtigung führten die Herren Giles, Clarke und Gold ausführliche Gespräche mit Carlos Cham Dominguez und dessen Kollegen. Infolgedessen wurde Herr Cham zum Country Manager ernannt, um die Umsetzung des technischen Programms bei Sierra Plata zu leiten. Als Eigentümer von FINDORE S.A. DE C.V. kann Herr Cham Erfahrung von über 30 Jahren in ganz Mexiko vorweisen, unter anderem fast 20 Jahre bei Impact Silver, Grupo Mexico und unterschiedlichen anderen Unternehmen im epithermalen Distrikt Taxco. Er verfügt über umfassendes Know-how der Geologie von Sierra Plata und dessen Platz im gesamten Distrikt. Seine Ernennung stellt eine beträchtliche betriebliche Stärkung des Projekts Sierra Plata dar.

Herr Cham ist Mitglied des American Institute of Professional Geologists und Certified Professional Geologist (CPG) Nr. 1176.

Abbildung 1: Projekt Sierra Plata mit Projektgrenzen, vormals produzierenden Minen, regionalen Erzgängen, interpretierten Verwerfungen, Alterationen (spektrale Anomalien) und wesentlichen Lithologien

Geochemische Ergebnisse

Schürfproben von Quarzerzgangmaterial der historischen Halden der Minen El Sabino und San Miguel (siehe Abbildung 1 unten) ergaben hohe Silber- und Goldwerte, was die starken Edelmetallvorkommen im System Sierra Plata weiter bestätigt.

Probennr. Standort Au (ppm) Ag (ppm) AgÄq (ppm) K074327 San Miguel 3,42 336 541,2 K074328 San Miguel 0,633 56 94,0 K074329 San Miguel 3,24 651 845,4 K074330 San Miguel 6,05 126 489,0 K074331 San Miguel 2,34 519 659,4 K074336 El Sabino 0,89 261 314,4 K074337 El Sabino 0,162 804 813,7

Silberäquivalent (AgÄq), berechnet mit der Formel: Ag (g/t) + [Au (g/t) × 60].

CEO Thomas Lamb sagte: „Wir verzeichnen enorme Fortschritte bei Sierra Plata. Unser systematischer Ansatz (Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen, geochemische Probenahmen und Genehmigungsverfahren) soll Ziele von hoher Konfidenz mit jener technischen Sorgfalt bebohren, die dieses Projekt verdient. Die hierin gemeldeten Gehalte aus Haldenmaterial bestätigen weiterhin die hochgradige und produktive Beschaffenheit des Systems. Die Gehalte an den zahlreichen historischen Grubenbauen liegen unseren Erkenntnissen zufolge bei etwa 500 g/t Silber mit beträchtlichem Goldgehalt und wir gehen davon aus, dass der historische Abbau auf oberflächennahe Sohlen oberhalb einer vermutlich gut entwickelten epithermalen Siedezone beschränkt war. Die Gehalte dürften mit zunehmender Tiefe besser werden und wir freuen uns darauf, diese These zu überprüfen. Wir freuen uns außerdem, Herrn Cham als Country Manager willkommen zu heißen. Seine fast 20-jährige Erfahrung im epithermalen Distrikt Taxco, unter anderem bei Impact Silver, macht ihn einzigartig qualifiziert, um unser Programm vor Ort zu leiten.“

Über das Projekt Sierra Plata

Das Projekt Sierra Plata ist ein 2.200 ha großes Silber-, Gold- und Antimonexplorationsprojekt in Zacualpan, einem der historisch bedeutsamsten epithermalen Bergbaugebiete Mexikos. Es umfasst fünf hochgradige, vormals produzierende Minen, die entlang regional ausgedehnter, strukturell kontrollierter Erzgangkorridore liegen. Die Mineralisierung ist in quarzdominierten Erzgangsystemen enthalten, die feinkörnigen Silberglanz mit damit einhergehendem Gold und Antimon enthalten, was auf ein epithermales System niedriger bis mittlerer Sulfidation mit ausgeprägter vertikaler Metallzonierung hinweist. Die an der Oberfläche beobachteten Alterationsanhäufungen, Erzgangstrukturen und Metallassoziationen stimmen mit einem oberflächennahen Ausbiss des epithermalen Systems überein, wobei der historische Abbau weitestgehend auf oberflächennahe Sohlen beschränkt war. Die Kombination aus begrenzter Tiefeneindringung durch historische Grubenbaue, erhaltener struktureller Durchlässigkeit und erhöhten Silber-Gold-Gehalten an der Oberfläche weist darauf hin, dass das System in der Tiefe, wo sich häufig epithermale Siedezonen und damit einhergehende Edelmetallmineralisierungen mit Bonanza-Gehalten entwickeln, nach wie vor offen ist. Das Unternehmen geht davon aus, eine große Anzahl vorrangiger Ziele für Bohrbewertungen identifizieren zu können.

Über J2 Metals Inc.

J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO) (FWB: OO1) entwickelt Gold- und Silberexplorationsprojekte mit historischer Produktion oder bedeutsamen Bohrergebnissen in etablierten Bergbaujurisdiktionen in Mexiko, Québec und Alaska weiter. Das unternehmenseigene Silber-Gold-Antimon-Projekt Sierra Plata in Zacualpan, Mexiko, beherbergt mehrere vormals produzierende Silber-Gold-Minen, was seine hochgradigen Mineralvorkommen bestätigt. Auf dem Projekt Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec haben historische und Phase-I-Bohrungen starkes Entdeckungspotenzial bestätigt – mit gemeldeten Gehalten von bis zu 4,8 g/t Gold und 6,9 % Zink auf 0,3 m (DDH DV-80). Im Rahmen jüngster hochauflösender geophysikalischer Untersuchungen wurden 19 vorrangige Ziele entlang eines weitestgehend unerprobten, 7 km langen leitfähigen Horizonts identifiziert, die im Rahmen eines geplanten Phase-II-Bohrprogramms untersucht werden. Das Projekt Napoleon im Distrikt Fortymile in Alaska befindet sich in einem produktiven Seifengoldlager, in dem bereits bis zu eine Million Unzen Gold gefördert wurden, wobei sich die bekannte Hartgesteinsmineralisierung auf das Gebiet Napoleon beschränkt. Gesteinssplitterproben mit Gehalten von bis zu 596 g/t Gold sowie historische Bohrungen durch Teck und Kennecott, die Abschnitte wie 8,9 g/t Gold auf 3 m (DDH NP2) und 0,9 g/t Gold auf 79 m (DDH NP-10) ergaben, weisen auf ein solides Mineralisierungssystem mit Entdeckungspotenzial im Distriktmaßstab hin.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Graham Giles, P.Geo., einem technischen Berater von J2, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects“ ist.

Haftungsausschluss zur Probenahme

Bei den gemeldeten Proben handelt es sich um selektive Oberflächenproben, die aus historischen Bergbauhalden entnommen wurden und nicht unbedingt repräsentativ für die auf dem Grundstück vorkommende Mineralisierung sind. Oberflächenproben sind naturgemäß selektiv und sollen keine durchschnittlichen Gehalte widerspiegeln.

Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramm

Die Proben wurden von Graham Giles, P.Geo., persönlich entnommen und vor Ort in mit Kabelbindern verschlossenen Erzbeuteln verstaut. Die Proben wurden persönlich bei ALS Labs in North Vancouver (BC) zur Analyse abgegeben.

Die Proben wurden nach dem PREP-31Y-Verfahren von ALS aufbereitet, das das Zerkleinern auf 70 % Durchgang von 2 mm, die Entnahme einer 250-g-Probe mittels Rotationsprobenteiler und das Pulverisieren auf 85 % Durchgang von 75 Mikrometern umfasst.

Die Analyse des zerkleinerten Materials wurde von ALS unter Verwendung der Analysen Au-ICP21, Ag-OG62 und ME-ICP61a durchgeführt.

Die Pulpen wurden anschließend mittels HF-HNO₃-HClO₄-Säureaufschluss, HCl-Auslaugung und ICP-AES (Methodencode ME-ICP61a) auf 27 Elemente analysiert. Alle Proben wurden mittels Brandprobe mit AES-Abschluss auf Gold analysiert (Methodencode Au-ICP21, Probengröße 30 g). Proben mit Goldwerten über 10 ppm wurden einer Überprüfung des Erzgehalts mittels Brandprobe und gravimetrischer Nachbehandlung unterzogen (Methodencode Au-GRA21 und Probengröße 30 g). Proben mit Silberwerten über dem Grenzwert wurden mittels des Methodencodes Ag-OG62 erneut analysiert, was eine Vier-Säuren-Aufschlussmethode, gefolgt von ICP-AES, beinhaltet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Lamb

CEO und Direktor

J2 Metals Inc.

E-Mail: info@j2metals.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens, dem geplanten Explorationsprogramm im Projekt Sierra Plata, der potenziellen Identifizierung und Erschließung von Bohrzielen, dem Zeitplan und Umfang künftiger Kartierungsarbeiten, geochemischer Probenahmen, geophysikalischer Untersuchungen und Genehmigungsverfahren, dem geologischen Potenzial des Projekts Sierra Plata, einschließlich des Potenzials für eine Mineralisierung in der Tiefe, sowie den erwarteten Vorteilen der Ernennung von Herrn Cham zum Country Manager. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem geologische Risiken, Explorationsrisiken, Schwankungen der Rohstoffpreise, operative Risiken, behördliche Genehmigungen sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist nicht zur Verbreitung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die J2 Metals Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,74 % und einem Kurs von 0,154EUR auf Frankfurt (04. Mai 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.