Apple bereitet sich auf eine neue Ära vor. Hardware-Chef John Ternus soll Tim Cook an der Spitze des Konzerns ablösen. Cook hatte nach seinem Amtsantritt vor fast 15 Jahren eine zentrale Linie von Steve Jobs geändert. Jobs hatte Apples Geldreserven streng gehütet. Cook führte dagegen die Dividende wieder ein und setzte auf massive Aktienrückkäufe. Seitdem hat Apple mehr als 1 Billion US-Dollar über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Viele Ingenieure und Produktdesigner drängen laut Bloomberg darauf, mehr Geld im Unternehmen zu behalten. Das soll größere Übernahmen, mehr Talente und höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung ermöglichen. Vor allem im Rennen um künstliche Intelligenz könnte Apple mehr Flexibilität brauchen.

Ein Signal dafür lieferte Apple in der vergangenen Woche. Finanzchef Kevan Parekh erklärte, Apple werde die bisherige Netto-Cash-Neutralität nicht mehr als formelles Ziel ausweisen. Künftig wolle der Konzern Barmittel und Schulden unabhängig voneinander bewerten. Kapitalrückflüsse blieben aber weiter wichtig.

Ganz verschwindet die alte Strategie nicht

Apple genehmigte erneut Aktienrückkäufe im Umfang von 100 Milliarden US-Dollar. Dennoch sehen Analysten darin einen Kurswechsel. Evercore-Analyst Amit Daryanani sagte laut Bloomberg, Apple habe nun die Option, weniger Geld an Aktionäre zurückzugeben. Das deute auf mehr Spielraum für Übernahmen und andere Investitionen hin.

Für Ternus eröffnet das neue Möglichkeiten. Apple könnte größere Zukäufe prüfen, Forschung und Entwicklung ausbauen oder stärker in künstliche Intelligenz investieren. Bislang war Beats Electronics mit 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 die größte Übernahme der Firmengeschichte.

Ternus signalisiert Kontinuität

In seinen ersten öffentlichen Aussagen als designierter Konzernchef kündigte er an, Apples Finanzen mit derselben Bedachtsamkeit und Disziplin zu führen wie Cook. Gleichzeitig sprach er von einer außergewöhnlich starken Produktpipeline.

Auch bei der Software stehen Neuerungen an. Für watchOS 27 testet Apple laut Bloomberg ein neues modulares Zifferblatt. Es soll an das Modular-Ultra-Design erinnern, aber schlichter wirken. Damit könnten Funktionen der Apple Watch Ultra stärker auf Standardmodelle kommen.

Wichtiger wird iOS 27

Nach der großen optischen Überarbeitung mit Liquid Glass soll die nächste Version stärker auf Leistung und künstliche Intelligenz setzen. Apple plant wohl eine überarbeitete Siri. Der Assistent soll stärker wie ein Chatbot funktionieren und eine eigene App erhalten. Nutzer sollen frühere Unterhaltungen sehen und mehrere Befehle in einer Anfrage verarbeiten können.

Auch die Fotos-App soll neue KI-Werkzeuge bekommen. Apple arbeitet an Funktionen zum Erweitern, Verbessern und Neuausrichten von Bildern. Zudem soll Visual Intelligence tiefer in die Kamera-App integriert werden. Nutzer könnten dann etwa Nährwertangaben von Verpackungen oder Kontaktdaten direkt über die Kamera erfassen.

Apple bleibt in Sachen KI unter Druck

Die Robotikgruppe verliert laut Bloomberg weitere Fachkräfte. Das Team arbeitet unter anderem an einem Tischroboter mit dem internen Namen J595. Zuletzt wechselte ein leitender Entwicklungsmanager zu Google DeepMind. Auch die Vision Pro bleibt ein schwieriges Thema. Das Gerät verkauft sich schwächer als vor einem Jahr.

Für Anleger steht damit viel auf dem Spiel. Cook machte Apple zu einer Cashflow-Maschine mit riesigen Ausschüttungen. Ternus könnte stärker auf Produkte, Übernahmen und künstliche Intelligenz setzen. Apple gibt seine aktionärsfreundliche Linie nicht auf. Doch der Konzern macht sich bereit für den nächsten Technologiesprung.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 237,5EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



