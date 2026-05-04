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    Handelsverband offen für EU-Gegenwehr bei höheren US-Autozöllen

    Für Sie zusammengefasst
    • BGA offen für EU-Gegenmaßnahmen bei Zöllen
    • Trump kündigt 25 Prozent Zölle auf Autoimporte
    • EU setzt auf Dialog, verteidigt klare Interessen
    Handelsverband offen für EU-Gegenwehr bei höheren US-Autozöllen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Außenhandelsverband BGA zeigt sich offen für Gegenmaßnahmen der Europäischen Union, sollte US-Präsident Donald Trump die angedrohten höheren Zölle auf Autoimporte aus der EU tatsächlich einführen.

    "Sobald klar ist, auf welche Verstöße die amerikanischen Zölle erhoben werden, um welchen Umfang es sich bei den Maßnahmen handelt und welche Rechtsgrundlage zugrunde liegt, kann über mögliche Gegenmaßnahmen gesprochen werden", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, dem "Handelsblatt".

    Man setze weiter vorrangig auf Dialog und Verhandlungen, so Jandura. Gleichzeitig müsse Europa seine "Interessen jedoch klar und konsequent verteidigen".

    US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag angekündigt, er wolle Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, von kommender Woche an auf 25 Prozent erhöhen. Er begründete das damit, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./mxx/DP/nas





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