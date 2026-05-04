Basler AG: Starkes Q1 2026 & Prognoseerhöhung – Erfolgreicher Jahresstart
Ein beeindruckender Start ins Jahr: Mit kräftigem Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis setzt das Unternehmen neue Bestmarken und hebt seine Prognose für 2026 an.
Foto: Basler AG
- Sehr starker Jahresauftakt: Auftragseingang 85,6 Mio. € (+64 % gegenüber VJ) und Umsatz 77,3 Mio. € (+30 %)
- EBIT deutlich gesteigert auf 17,6 Mio. € (+184 %); EBIT-Marge im Q1 bei 22,7 % (VJ 10,5 %)
- EBITDA im Q1 21,0 Mio. € (+108 %) und freier Cashflow 4,8 Mio. € (VJ: -1,8 Mio. €)
- Prognose 2026 erhöht: Umsatz nun erwartet bei 247–270 Mio. € (bisher 232–257 Mio. €)
- Prognose für EBIT-Marge 2026 angehoben auf 9,5–13 % (bisher 6,5–10 %)
- Wachstumstreiber waren vor allem starkes China-Geschäft sowie überproportionales Wachstum in Halbleiter-, Elektronik- und Logistikanwendungen; Risiken bleiben wegen geopolitischer Spannungen (u. a. Iran-Krieg), steigender Energie-/Transportkosten und möglicher Lieferkettenstörungen, bisher aber keine wesentlichen Auswirkungen sichtbar
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Basler ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Basler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +16,54 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,100EUR das entspricht einem Minus von -1,17 % seit der Veröffentlichung.
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