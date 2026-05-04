🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Basler AG: Starkes Q1 2026 & Prognoseerhöhung – Erfolgreicher Jahresstart

    Ein beeindruckender Start ins Jahr: Mit kräftigem Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis setzt das Unternehmen neue Bestmarken und hebt seine Prognose für 2026 an.

    Basler AG: Starkes Q1 2026 & Prognoseerhöhung – Erfolgreicher Jahresstart
    Foto: Basler AG
    • Sehr starker Jahresauftakt: Auftragseingang 85,6 Mio. € (+64 % gegenüber VJ) und Umsatz 77,3 Mio. € (+30 %)
    • EBIT deutlich gesteigert auf 17,6 Mio. € (+184 %); EBIT-Marge im Q1 bei 22,7 % (VJ 10,5 %)
    • EBITDA im Q1 21,0 Mio. € (+108 %) und freier Cashflow 4,8 Mio. € (VJ: -1,8 Mio. €)
    • Prognose 2026 erhöht: Umsatz nun erwartet bei 247–270 Mio. € (bisher 232–257 Mio. €)
    • Prognose für EBIT-Marge 2026 angehoben auf 9,5–13 % (bisher 6,5–10 %)
    • Wachstumstreiber waren vor allem starkes China-Geschäft sowie überproportionales Wachstum in Halbleiter-, Elektronik- und Logistikanwendungen; Risiken bleiben wegen geopolitischer Spannungen (u. a. Iran-Krieg), steigender Energie-/Transportkosten und möglicher Lieferkettenstörungen, bisher aber keine wesentlichen Auswirkungen sichtbar

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Basler ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Basler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +16,54 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,100EUR das entspricht einem Minus von -1,17 % seit der Veröffentlichung.


    Basler

    +15,32 %
    +20,10 %
    +65,00 %
    +32,57 %
    +122,05 %
    -7,60 %
    -47,99 %
    +237,13 %
    +121,33 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
    Basler direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Basler AG: Starkes Q1 2026 & Prognoseerhöhung – Erfolgreicher Jahresstart Ein beeindruckender Start ins Jahr: Mit kräftigem Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis setzt das Unternehmen neue Bestmarken und hebt seine Prognose für 2026 an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     