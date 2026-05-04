US-Finanzminister warnt vor Angriffen auf Bankkonten

Bessent sagte in der Fox-News-Sendung Sunday Morning Futures, die Regierung werde dafür sorgen, dass alles sicher bleibe. Zugleich machte er deutlich, dass Verbraucher die Risiken ernst nehmen sollten.

US-Finanzminister Scott Bessent sieht wachsende Cyberrisiken durch künstliche Intelligenz. Banken und Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten verstärken deshalb ihre Schutzmaßnahmen. Im Fokus steht die Sorge, dass KI-Werkzeuge für Angriffe auf Bankkonten und andere kritische Systeme genutzt werden könnten.

Die Aussagen folgen auf ein außerplanmäßiges Treffen im April in Washington. Daran nahmen Bessent, der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell und führende Wall-Street-Manager teil. Thema waren die steigenden Cybergefahren durch schnelle Fortschritte bei künstlicher Intelligenz. Nach Angaben von Seeking Alpha ging es auch um Sorgen über ein neues Modell von Anthropic.

Bessent sprach von einem sprunghaften Leistungsschub bei einem großen Sprachmodell. Ähnliche Entwicklungen seien auch bei anderen KI-Unternehmen zu erwarten. Das erhöht aus Sicht der Behörden den Druck auf Finanzinstitute, ihre Abwehrsysteme anzupassen.

Politik in schwieriger Lage

Einerseits sollen private Innovationen gefördert werden, damit die Vereinigten Staaten ihren technologischen Vorsprung sichern. Andererseits braucht es staatliche Aufsicht, um kritische Systeme zu schützen.

Konkrete neue Maßnahmen nannte Bessent nicht. Er sagte auch nicht, welche Schritte Banken oder Aufsichtsbehörden bereits eingeleitet haben. Seine Warnung war dennoch klar. Auf die Frage, ob sich Verbraucher Sorgen machen sollten, dass künstliche Intelligenz zum Hacken von Bankkonten genutzt wird, antwortete er: Ja.

Für Banken ist das Thema heikel

Künstliche Intelligenz kann Prozesse beschleunigen und Risiken besser erkennen. Gleichzeitig schafft sie neue Angriffsflächen für Betrug, Phishing und Cyberattacken.

Die Warnung aus Washington zeigt damit die Kehrseite des KI-Booms. Künstliche Intelligenz wird nicht nur zum Wachstumstreiber. Sie wird zum Stresstest für das Vertrauen in digitale Finanzsysteme.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



