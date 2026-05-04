Mayfair Gold ernennt Drew Anwyll, P.Eng., zum CEO

Toronto, Ontario – 4. Mai 2026 – Mayfair Gold Corp. („Mayfair“, „Mayfair Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-top-development-project ... -) freut sich, die Ernennung von Drew Anwyll, P.Eng., bisher Chief Operating Officer, zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Nick Campbell, der derzeitige Chief Executive Officer, wird zurücktreten und das Unternehmen verlassen.

Darren McLean, Vorstandsvorsitzender, erklärt: „Mayfair ist auf dem besten Weg, das Goldprojekt Fenn-Gib zu errichten und zu betreiben. Durch die Ernennung von Drew, einem versierten Manager, zum CEO ist das Unternehmen gut aufgestellt, um diesen Plan umzusetzen. Der Vorstand möchte Nick für seine Führungsrolle und seine Beiträge danken, darunter seine Arbeit zur Steigerung der Bekanntheit von Fenn-Gib, die Vorantreibung der Notierung an der NYSE und die Entwicklung des Unternehmens bis zu diesem Punkt. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.“

„Mayfair treibt die Projektplanung für Fenn-Gib voran und geht mit Schwung und einem leistungsstarken Team in die Genehmigungsphase“, sagte Drew Anwyll, P.Eng., designierter CEO. „Ich bin stolz auf die Kultur der Exzellenz, der Eigenverantwortung und der Umsetzung, die in unserem Unternehmen herrscht. Unser Fokus liegt darauf, Fenn-Gib auf einem beschleunigten Weg und mit Disziplin in die Produktion zu führen. Ich freue mich darauf, diese Rolle zu übernehmen, und bin entschlossen, die Beziehungen zu indigenen Partnern, lokalen Gemeinden, Regierungsbehörden und allen Stakeholdern weiter zu stärken, während wir gemeinsam voranschreiten.“

Nick Campbell, scheidender CEO, sagte: „Meine Aufgabe bei Mayfair bestand darin, gemeinsam mit dem Vorstand die Strategie mitzugestalten, die Geschichte zu erzählen und das Team zusammenzubringen, um diese Vision umzusetzen. Dieses Fundament ist nun fest verankert. Das Team, das Drew zusammengestellt hat, ist nicht nur für ein junges Unternehmen außergewöhnlich – es sticht in jeder Projektentwicklungsorganisation hervor. Die Kultur, die Drew in so kurzer Zeit gefördert hat, ist bemerkenswert, und ich freue mich darauf, Mayfair bei seinem weiteren Fortschritt zu begleiten.“

Biografie: Drew Anwyll, P.Eng., B.Eng., M.Eng.

Vorstandsvorsitzender, Mayfair Gold Corp.

Drew Anwyll ist ein erfahrener Bergbau-Manager und Professional Engineer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von groß angelegten Goldprojekten in ganz Kanada und international. Bekannt als „Mine Builder“ mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen, markiert die Ernennung von Herrn Anwyll zum CEO eine strategische Entwicklung für Mayfair Gold, während das Unternehmen das Fenn-Gib-Goldprojekt in Richtung Produktion vorantreibt.

Seine Karriere ist geprägt von seiner Fähigkeit, die Lücke zwischen technischer Machbarkeit und betrieblicher Realität zu schließen, insbesondere im Bergbaugebiet von Ontario. Zuletzt war Herr Anwyll als Chief Operating Officer bei Mayfair tätig, wo er die Vor-Machbarkeitsstudie 2026 sowie den Beginn der Front-End-Engineering-and-Design-Phase (FEED) für das Fenn-Gib-Projekt leitete.

Fachwissen im Bereich der Genehmigungsverfahren und regulatorische Erfolge auf Provinzebene

Herr Anwylls jüngster Erfolg bei Generation Mining Limited (2020–2025) ist direkt auf Mayfairs Ziel anwendbar, in Ontarios Genehmigungsrahmen „One Project, One Process“ (1P1P) aufgenommen zu werden. Als Chief Operating Officer bei Generation Mining war er der Hauptarchitekt der technischen und ökologischen Strategie für das Marathon-Palladium-Kupfer-Projekt.

Unter seiner Führung durchlief das Marathon-Projekt erfolgreich eine strenge gemeinsame Überprüfung durch ein Bundes- und Provinz-Prüfungsgremium im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung, erhielt Ende 2022 die behördliche Genehmigung und trieb das Projekt im Genehmigungsverfahren weiter voran. Seine engen Arbeitsbeziehungen zum Ministerium für Energie und Bergbau sowie zum Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Parks von Ontario waren entscheidend für die Erlangung wichtiger Baugenehmigungen. Diese Erfahrung mit interdisziplinären, behördenübergreifenden Anforderungen ist ein entscheidender Vorteil, da Mayfair bestrebt ist, seine eigenen Genehmigungsfristen im Rahmen der 1P1P-Initiative Ontarios zu straffen, die parallele Prüfungen auf Provinzebene zur Beschleunigung von Projekten in den Vordergrund stellt.

Eine Tradition der Großproduktion: Der Maßstab Detour Lake

Vor seiner Tätigkeit bei Generation Mining war Herr Anwyll fast ein Jahrzehnt lang bei der Detour Gold Corporation (2011–2018) tätig, wo er leitende Führungspositionen innehatte, darunter die des Senior Vice President of Technical Services und des Interim-COO. Er war eine tragende Säule des Führungsteams, das das Detour-Lake-Projekt von einer riesigen Ressource auf dem Papier in eine der größten und effizientesten Goldminen Kanadas verwandelte.

Seine Erfolge bei Detour Lake sind für das Tagebauprofil des Fenn-Gib-Projekts von besonderer Bedeutung:

- Bau bis zur Hochlaufphase: Er trug maßgeblich zum Bau bei und beaufsichtigte die Inbetriebnahme sowie die operative Hochlaufphase der Detour-Lake-Mine, wobei er einen Durchsatz von über 65.000 Tonnen pro Tag in der Aufbereitungsanlage und mehr als 200.000 Tonnen pro Tag im Bergbaubetrieb verwaltete.

- Strategische Optimierung: Er leitete die langfristige technische Planung und die Ressourcenabgrenzung, wodurch die Mine als „Tier-One“-Anlage von globalem Rang etabliert wurde, was schließlich zu ihrer erfolgreichen Übernahme im Wert von 4,9 Mrd. CAD und der Integration in das Portfolio von Agnico Eagle führte.

- Operative Exzellenz: Sein Fokus auf den Hochleistungs-Tagebau und die betriebliche Effizienz bei Detour Lake verschafft Mayfair die erforderliche Führungsaufsicht, um die Risiken in der Bauphase von Fenn-Gib zu minimieren.

Vision für Mayfair Gold

Als CEO konzentriert sich Herr Anwyll auf die Umsetzung eines disziplinierten Übergangs von der Exploration zur Produktion. Seine Strategie verbindet technische Gestaltungselemente mit einem modernen Genehmigungsrahmen und stellt sicher, dass Mayfair das Fenn-Gib-Goldprojekt im Bergbaugebiet Timmins effizient vorantreibt. Seine technische Genauigkeit, kombiniert mit einem Jahrzehnt spezifischer Erfahrung in den Bereichen Genehmigungsverfahren, Einbindung der indigenen Bevölkerung und Arbeitsmärkte im Norden Ontarios, versetzt Mayfair Gold in die Lage, sein Versprechen einzulösen, Ontarios nächster bedeutender Goldproduzent zu werden.

Herr Anwyll verfügt über einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in Bergbauingenieurwesen der McGill University. Er ist als Professional Engineer in Ontario registriert.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD, einer Amortisationszeit von 2,7 Jahren im Basisszenario und einem kumulativen freien Cashflow von 896 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair, einem gemäß NI 43-101 definierten qualifizierten Sachverständigen (QP), genehmigt.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet). Die Verwendung der Begriffe „wird“ und „erwartet“ sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, das unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange („TSXV“) noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich bei Fragen bitte an:

Drew Anwyll, P.Eng., CEO

Mayfair Gold Corp.

489 McDougall St.

Matheson, ON P0K 1N0, Kanada

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In Europa

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Die Mayfair Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 2,57EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.