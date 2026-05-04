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    Norwegian Cruise Line: Strategische Umstellungen kappen Prognose

    Zwar steigt der Umsatz bei der Norwegian Cruise Line. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Strategische Umstellungen müssen sich noch auszahlen und drücken erstmal die Prognose.

    Für Sie zusammengefasst
    Earnings - Norwegian Cruise Line: Strategische Umstellungen kappen Prognose
    Foto: pixabay

    Der Gesamtumsatz im ersten Quartal stieg um 10 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Der GAAP-Nettogewinn betrug 105 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie (EPS) 0,23 US-Dollar.

    Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2026 auf 533 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Prognose der Analysten. Dies entspricht einem Anstieg von 18 Prognose gegenüber 2025. Der bereinigte Nettogewinn hat sich auf 108 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 0,13 US-Dollar auf 0,23 US-Dollar.

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    Besonders zu Corona häuften die großen Schiffahrts-Betreiber massiv Schulden an. Diese gilt es jetzt wieder abzubauen. Experten sind der Ansicht, dass der verfrühte Ausbau der Kapazitäten in der Karibik, die anhaltende Stärke von Luxusmarken wie Oceania und Regent überschattet und die Ergebnisse für 2026 drücken werden.

    So ist die Aussicht für dieses Jahr verhalten. Das Kreuzfahrtschiff-Unternehmen senkte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. So wird der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) voraussichtlich zwischen 1,45 und 1,79 US-Dollar liegen. 

    Das Unternehmen kündigte zudem eine Neubesetzung des Vorstands mit der Ernennung von fünf neuen unabhängigen Direktoren mit Wirkung zum 31. März 2026 an.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Norwegian Cruise Line Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 15,32EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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