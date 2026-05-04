DZ BANK stuft AIXTRON auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aixtron nach gutem Lauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 32 auf 45 Euro angehoben wurde. Armin Kremser argumentierte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Anleger verteilten zu viele Vorschusslorbeeren. Der Nachrichtenfluss werde sich zwar deutlich verbessern, aber die guten Perspektiven dürften nach der Kursrally eingepreist sein. Aixtron müsse in den kommenden Quartalen erst in die exorbitant hohe Bewertung hineinwachsen./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 49,76EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,16 € , was eine Steigerung von +4,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer