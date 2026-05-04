DZ BANK stuft AIXTRON auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aixtron nach gutem Lauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 32 auf 45 Euro angehoben wurde. Armin Kremser argumentierte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Anleger verteilten zu viele Vorschusslorbeeren. Der Nachrichtenfluss werde sich zwar deutlich verbessern, aber die guten Perspektiven dürften nach der Kursrally eingepreist sein. Aixtron müsse in den kommenden Quartalen erst in die exorbitant hohe Bewertung hineinwachsen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 49,76EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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