UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 579 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Joshua Spector glaubt in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Quartalszahlen, dass der Ausblick des Gasekonzerns konservativ bleibe. Die Situation im Nahen Osten sei für diesen ein leichter Vorteil. Außerdem glaubt er, dass US-Raumfahrtprojekte eine Phase höheren Wachstums einläuten./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 431,6EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.